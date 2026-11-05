Công an làm việc nhiều giờ tại nhà riêng 'cậu Tuấn tử vi'

Tối 4/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh lực lượng công an và an ninh cơ sở xuất hiện tại nhà riêng của người có biệt danh “cậu Tuấn tử vi”. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài theo dõi vụ việc.

Ngày 5/11, ghi nhận tại địa chỉ số 256 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cửa Ông, ngôi nhà 5 tầng của người này đóng kín cửa. Công trình nằm ngay mặt đường, sơn màu xanh lá cây. Tầng trên cùng được trang trí nhiều họa tiết rồng và chữ Hán, tạo hình dáng giống một không gian thờ tự.

Nhà riêng của "cậu Tuấn tử vi" ngay mặt đường quốc lộ 18 ở phường Cửa Ông. Ảnh: Phạm Công

Một số người dân sống gần đó cho biết, “cậu Tuấn tử vi” đã sinh sống tại địa phương hàng chục năm nhưng khá kín tiếng, ít khi ra ngoài và ít tiếp xúc với hàng xóm.

Một người dân kể, trước đây người này sống ở khu vực Cọc 6, TP Cẩm Phả (cũ), sau đó chuyển đến địa chỉ hiện nay. Những năm gần đây, mỗi khi ra ngoài, ông thường gắn thêm lông mày và râu.

Tầng trên cùng ngôi nhà được tranh trí như một ngôi đền, tầng dưới đã khóa chặt cửa. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với P.V VietNamNet ngày 5/11, ông Phan Xuân Thuận, Trưởng khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, xác nhận tối 4/11, ông cùng lực lượng công an có mặt tại nhà riêng của người được gọi là “cậu Tuấn tử vi”.

Theo ông Thuận, lực lượng khu phố phối hợp với công an làm việc tại đây từ khoảng 19h ngày 4/11 đến 2h ngày 5/11.

Hình ảnh lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng của “cậu Tuấn tử vi” được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7

Lãnh đạo UBND phường Cửa Ông cho biết vụ việc đang được lực lượng công an điều tra. Đại diện lãnh đạo Công an TP Quảng Ninh cũng xác nhận cơ quan chức năng đang xác minh, khi có thông tin chính thức sẽ thông báo sau.

Theo tìm hiểu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mang tên “cậu Tuấn tử vi”, thu hút lượng người theo dõi đáng kể. Các tài khoản này đăng nội dung quảng bá dịch vụ xem tử vi, tướng số và làm lễ cúng.