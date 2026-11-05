Giá vàng hôm nay (5-11): Tăng vọt

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 1,6 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,8 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (5-11): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 5-11 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tăng mạnh tại hầu hết các thương hiệu vàng lớn, giá bán ra cao nhất được ghi nhận ở mức 140,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 135,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 136,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.060USD/ounce, tăng khoảng 129 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ảnh minh họa: Kitco News

Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4-11, vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Diễn biến này khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua vàng và các kim loại quý.

Phân tích triển vọng thị trường, ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng những thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nếu hoạt động đầu tư chậm lại, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể suy yếu, qua đó giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tạo thêm động lực cho giá vàng.

Trong khi đó, bà Jen Bawden, nhà sáng lập Bawden Capital nhận định, thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng của Mỹ tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng như một tài sản phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn tài chính và tiền tệ.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu tác động từ chính sách lãi suất của Fed. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố ngày 6-11. Nếu số liệu kinh tế tích cực, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể phục hồi, tạo sức ép lên giá vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,580 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,629 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,585 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,652 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,589 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,656 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 52,1 USD/ounce.