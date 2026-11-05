Quan chức an ninh cấp cao Ukraine mất chức vì nghi vấn tham nhũng

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) công bố quyết định sa thải hai quan chức liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng tại các trung tâm lừa đảo.

Cuộc điều tra này nhằm vào một mạng lưới tội phạm bị cáo buộc hối lộ các nhân viên thực thi pháp luật để vận hành các trung tâm lừa đảo qua điện thoại, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và thực hiện các hành vi phạm tội bạo lực.

"Giám đốc Cơ quan an ninh Ukraine Oleksandr Poklad đã cách chức hai quan chức cấp cao liên quan đến cuộc điều tra của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine", SBU thông báo hôm 4/11.

Theo SBU, ông Poklad kỳ vọng Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) sẽ điều tra "minh bạch, khách quan và công bằng", trong bối cảnh hai cơ quan này lâu nay vốn bất đồng.

Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) cáo buộc đường dây tội phạm vừa bị phát hiện có sự tham gia của một số quan chức cấp cao thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cảnh sát Quốc gia và Văn phòng Tổng công tố, cùng các đối tượng được mô tả là “thành viên của các nhóm tội phạm”.

Ông Oleksandr Klymenko (trái), người đứng đầu Văn phòng Công tố chống tham nhũng chuyên trách Ukraine (SAPO), và ông Semen Kryvonos, Giám đốc Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine tại một buổi họp báo (NABU). Ảnh: Getty Images

Ngày 4/11, NABU tiến hành khám xét nơi làm việc của một số quan chức SBU theo lệnh của Tòa án Chống tham nhũng cấp cao Ukraine.

Về phía SBU, cơ quan này xác nhận các hoạt động điều tra đang được triển khai trong khuôn khổ nhiều vụ án hình sự. Trong thông cáo chính thức, SBU khẳng định ủng hộ việc điều tra khách quan, công tâm và cam kết phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Cảnh sát Quốc gia Ukraine cũng cho biết đang phối hợp với NABU phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với các sĩ quan có liên quan nhằm tiến hành rà soát, xác minh nội bộ.