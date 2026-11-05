Bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Dựng “trụ sở” lừa đảo, chia nhóm tiếp cận nạn nhân

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng này. Vụ việc được phát hiện từ thông tin nghi vấn do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp. Sau khi xác minh, Phòng CSHS phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra căn biệt thự.

Các đối tượng khi bị cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Ngày 28/10/2026, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, đang sử dụng máy tính cùng nhiều phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Xiong Zhouhua (1993, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động. Aditya Aldi Pratama (2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia. Đối tượng Huang Shuo (1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ngày 27/8/2026, Xiong Zhouhua từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. Đến ngày 9/9/2026, đối tượng thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, lắp đặt hệ thống Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động.

Thông qua các mối quan hệ, Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu. Đối tượng đồng thời thuê Huang Shuo đảm nhiệm việc nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm để bảo đảm sinh hoạt cho các thành viên. Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động được xác định khoảng 60.000 USD.

Đáng chú ý, để ràng buộc và thúc đẩy nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, Xiong Zhouhua đưa ra mức lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD, đồng thời áp dụng mức phạt từ 400 đến 1.000 USD nếu không đạt doanh thu. Ngược lại, những nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên được hưởng mức thưởng từ 5% đến 13% doanh thu. Thu nhập của các thành viên vì vậy gắn trực tiếp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt được.

Để triển khai hoạt động, Xiong Zhouhua tìm kiếm, chỉnh sửa các kịch bản lừa đảo trên Telegram, cung cấp dữ liệu khách hàng và tài khoản WhatsApp cho nhân viên. Từ ngày 1/10/2026, nhóm được chia thành 5 tổ, mỗi tổ gồm 2 người, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Aditya Aldi Pratama.

Theo phương thức hoạt động được cơ quan Công an xác định, các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để nhắn tin làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm và lòng tin với người Indonesia. Một số đối tượng còn giả danh nữ giới nhằm tăng khả năng tiếp cận, khiến nạn nhân mất cảnh giác. Sau khi xây dựng được mối quan hệ, chúng từng bước dẫn dụ bị hại truy cập website http://klikpesanan2026.com để đăng ký tài khoản, tham gia thực hiện các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng điện tử và nhận hoa hồng. Có thành viên tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày nhằm tìm kiếm người có khả năng bị dẫn dụ chuyển tiền.

Thủ đoạn được triển khai theo từng bước. Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng sau những lần nạp tiền nhỏ để tạo cảm giác giao dịch có lợi và đáng tin cậy. Khi bị hại tin tưởng, tăng số tiền nạp, chúng liên tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Luân chuyển tiền qua nhiều khâu, cảnh giác với “việc nhẹ, lương cao”

Không dừng ở việc tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân, nhóm này còn thiết lập quy trình tiếp nhận và luân chuyển tiền tương đối chặt chẽ. Xiong Zhouhua lập 2 nhóm Telegram riêng biệt: một nhóm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ bị hại, nhóm còn lại thực hiện chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin.

Hiện trường vụ việc khi cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Aditya Aldi Pratama đóng vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho đối tượng cầm đầu. Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ để các đối tượng chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT.

Cuối mỗi ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT rồi chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp, với mức phí giao dịch 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày. Cách thức này cho thấy hoạt động của nhóm có sự tổ chức, phân công từ khâu tiếp cận nạn nhân đến xử lý dòng tiền.

Hiện Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, người dân cần cảnh giác với những tài khoản lạ chủ động kết bạn, làm quen, xây dựng quan hệ tình cảm qua mạng rồi hướng dẫn tham gia các nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng. Việc ban đầu được hoàn tiền hoặc trả hoa hồng không đồng nghĩa với giao dịch an toàn, bởi đây có thể là cách tạo lòng tin để dẫn dụ nạn nhân nạp số tiền lớn hơn.

Người dùng tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người chưa được xác minh, không cung cấp thông tin tài khoản, mã xác thực và không truy cập đường dẫn lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần lưu giữ tin nhắn, chứng từ giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ.