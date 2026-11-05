Hà Nội tìm nơi học tạm cho học sinh Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, phối hợp với địa phương xử lý các vấn đề liên quan.

Vụ cháy xảy ra tại khu phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên, phường Kim Liên, Hà Nội, trưa 5/11 (Ảnh: nguồn Công an TP Hà Nội).

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường lân cận, tìm địa điểm phù hợp để bố trí nơi học tạm cho giáo viên và học sinh trong những ngày tới. Phương án sắp xếp phải bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện thực tế và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Trong thời gian chờ bố trí địa điểm học tạm, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến trong một đến hai ngày. Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường rà soát điều kiện thực tế, lựa chọn địa điểm phù hợp để sớm tổ chức dạy học trực tiếp, bảo đảm hoạt động giáo dục không bị gián đoạn.

Liên quan đến vụ cháy, chiều 5/11, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 12h18 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 7 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, các tổ công tác có mặt, xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà một tầng, bên trong có người mắc kẹt.

Cảnh sát tổ chức tìm kiếm người bị nạn, khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến nơi an toàn.

Đến 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 13h. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cảnh sát phát hiện một người tử vong, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định danh tính nạn nhân, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 5/11, lửa bùng phát tại dãy phòng học lớp 6 thuộc khu học tạm của Trường THCS Kim Liên, trên phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Khu nhà rộng khoảng 500m², cao một tầng, được dựng bằng tôn, bên trong ốp xốp cách âm để phục vụ việc dạy học trong thời gian chờ xây dựng trường mới.