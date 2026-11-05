Khởi tố người đàn ông tái phạm khai thác vàng trái phép ở Tuyên Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như (41 tuổi, trú tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, theo điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Hiện Như bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào cuối tháng 8/2026, Như nảy sinh ý định khai thác đất, đá tại khu vực đồi phía sau nhà để nghiền, tuyển, tìm vàng bán kiếm lời. Sau đó, người này liên hệ, rủ thêm một số người cùng tham gia hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép tại thôn Minh Tâm.

Bị can Nguyễn Văn Như. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Nhóm này bắt đầu thực hiện việc khai thác từ ngày 7/9 và kéo dài đến ngày 9/9/2026.

Đến ngày 9/9, Công an xã Bạch Ngọc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra khu vực đồi phía sau nhà một hộ dân tại thôn Minh Tâm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động nghiền, tuyển đất đá nhằm thu hồi vàng trái phép. Nhiều thiết bị phục vụ việc khai thác, chế biến khoáng sản được phát hiện tại hiện trường, gồm máy nghiền, mô tơ điện, máng tuyển cùng các công cụ, phương tiện và nguyên liệu liên quan.

Thời điểm kiểm tra, nhóm người tham gia chưa thu hồi được vàng, hoạt động khai thác cũng chưa mang lại lợi nhuận.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Như từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, người này không chấp hành nghiêm các quy định, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Như để điều tra theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo, hoạt động khai thác khoáng sản không được cấp phép có thể gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, sạt lở đất và mất an toàn lao động.

Người dân được đề nghị không tham gia, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm.