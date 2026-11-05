Bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi đánh bạc

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Lại và Nguyễn Văn Hải về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 3-11, cơ quan này ban hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với bị can Trương Thị Lại (sinh năm 1977, trú Tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang) và Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1977, trú Tổ dân phố Cù Lao Trung, phường Bắc Nha Trang). Cả 2 bị can cùng 7 đối tượng khác bị cơ quan chức năng xác định có hành vi tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc "tài xỉu", với tổng số tiền giao dịch dùng vào việc đánh bạc lên tới hơn 12 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trương Thị Lại.

Trước đó, vào ngày 6-10-2026, tại khu vực đồi núi thuộc Xóm Mũi (Tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang), lực lượng Công an phường Nam Nha Trang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích, vây bắt tụ điểm đánh bạc này. Tại hiện trường, hàng loạt đối tượng đang tụ tập lắc xí ngầu ăn tiền. Phát hiện lực lượng chức năng, một số đối tượng tháo chạy nhưng tổ công tác vẫn kịp thời khống chế 9 con bạc để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hải.

Tang vật bị thu giữ tại chỗ gồm 350.000 đồng tiền mặt trên chiếu bạc, 3 cục xí ngầu, một bộ chén đĩa, 11 ghế nhựa, những tấm bạt in chữ “tài - xỉu”, cùng các trang thiết bị hỗ trợ như đèn tích điện và quạt máy. Tại cơ quan công an, bà Trương Thị Lại thừa nhận là người trực tiếp đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt lẫn nhau, đồng thời khai nhận mang theo 3 triệu đồng ra bãi đất trống trên núi thuộc Xóm Mũi để tham gia.

Các con bạc khác gồm: Bùi Thị Lệ Thu, Phùng Thị Mai, Nguyễn Văn Hải, Phan Thị Tía, Nguyễn Thị Thu Đông, Phạm Thị Mai, Trần Văn Hải, Ngô Thị Hoa (đều thường trú tại khu vực Nha Trang) cũng thừa nhận tham gia đặt cược từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi ván, ghi nhận nhiều trường hợp thua từ 100.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ban hành các quyết định khởi tố 7 bị can này, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Đây không phải lần đầu tiên các đối tượng này dính líu đến vòng lao lý vì cờ bạc. Cuối năm 2025, cả Nguyễn Văn Hải và Trương Thị Lại đã từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, với số tiền liên quan vượt mốc 27 triệu đồng. Đang trong thời gian tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, xử lý, hai bị can Nguyễn Văn Hải và Trương Thị Lại tiếp tục tái vi phạm pháp luật, cho thấy sự coi thường pháp luật, bất chấp hậu quả của các đối tượng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, duy trì tuần tra, kiểm soát gắt gao và xử lý kiên quyết, nghiêm minh, không có vùng cấm đối với mọi hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc.