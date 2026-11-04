Mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở Đồng Nai bị ngập, giao thông bị ảnh hưởng

Chiều đến tối 4/11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Đồng Nai ngập nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Mưa trùng giờ cao điểm tan tầm, nước dâng cao tại nhiều khu vực khiến hàng loạt phương tiện di chuyển chậm, nhiều người chật vật tìm đường về nhà.

Nước ngập nặng trên đường Đồng Khởi.

Theo ghi nhận của PV, gần 17h cùng ngày, mưa lớn bắt đầu và sau đó gây ngập tại nhiều tuyến đường. Trong đó, khu vực Trảng Dài là một trong những điểm ngập nặng, khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Trên đường Đồng Khởi, nước ngập sâu từ khu vực ngã ba Trảng Dài kéo theo hướng về trạm thu phí, trong đó đoạn gần hẻm 68 bị ngập nặng. Nước mưa dâng cao, tràn qua mặt đường khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua những vị trí ngập sâu. Nhiều xe máy men sát lề đường tìm lối đi, trong khi ô tô nối đuôi nhau kéo dài.

Tại một hẻm 68 giao với đường Đồng Khởi, nước từ bên trong đổ ào ạt ra mặt đường, tạo thành dòng chảy mạnh. Nước chảy xiết khiến người đi đường phải dè chừng, các phương tiện qua lại gặp nhiều trở ngại.

Xe cộ bì bõm trên đường trở về nhà.

Cách đó không xa, đường Trần Văn Xã, đoạn từ ngã ba chợ Trảng Dài kéo dài lên hướng đường Nguyễn Khuyến, cũng chìm trong nước. Một số vị trí ngập sâu khoảng 50cm, khiến nhiều xe máy không thể lưu thông bình thường. Người dân phải dò dẫm từng đoạn, tìm cách vượt qua những điểm ngập sâu, trong khi một số phương tiện buộc phải dừng lại chờ nước rút.

Tương tự, đường Nguyễn Khuyến đoạn gần chợ Phú Thọ cũng bị ngập nặng, xe cộ qua lại khó khăn, nhiều người phải quay xe lựa đường khác để lưu thông nhằm né điểm ngập.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến lượng phương tiện lưu thông đông, tình trạng ngập nước càng làm gia tăng áp lực giao thông. Nhiều người phải bì bõm lội nước trở về nhà, một số xe máy chết máy giữa đường, người điều khiển phải xuống dắt bộ qua những đoạn ngập sâu.

Người dân khổ sở băng qua chỗ ngập ngay đường Đồng Khởi giao với hẻm 68.

Ông Nguyễn Hà, ngụ phường Tân Triều, cho biết trên đường từ Trảng Dài ra khu vực trung tâm, ông gặp đoạn ngập sâu tại ngã ba chợ Trảng Dài. "Đường ngập quá nên tôi phải chạy thật chậm, men sát lề đường để tìm cách đi qua. Nước ngập sâu, xe cộ đông nên việc di chuyển rất khó khăn, chỉ cần sơ ý là xe có thể chết máy", ông Hà chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hoàng Thế Hiếu, ngụ phường Trảng Dài cho biết, việc di chuyển qua đường Đồng Khởi trên đường đi làm về gặp nhiều khó khăn do nước dâng cao. "Mưa lớn, đường ngập nên tôi không thể đi tiếp. Tôi buộc phải chờ nước rút bớt mới có thể qua điểm ngập để trở về nhà", anh Hiếu nói.

Nhiều đoạn xoáy nước dâng cao trên đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Không chỉ khu vực Trảng Dài, mưa lớn còn khiến một số vị trí trên QL1, QL51 và đường Bùi Văn Hòa xuất hiện tình trạng ngập nước. Một số khu dân cư tại phường Tân Triều và Trảng Dài cũng bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho sinh hoạt, đi lại của người dân.

Video: Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở Đồng Nai.

Được biết, giai đoạn vừa qua mưa lớn liên tục xuất hiện tại TP Đồng Nai, cùng với đó nhiều tuyến đường, khu dân cư tại đây cũng gặp tình trạng ngập ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.