Công an làm việc với 2 người đăng video nhạy cảm của đôi nam nữ trong ô tô

Công an làm việc với người đàn ông đăng tải video nhạy cảm

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế, cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh có nội dung nhạy cảm liên quan đến vụ việc xảy ra trong ô tô mới đây.

Trước đó, ngày 3/11, trên mạng xã hội lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong ô tô. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội còn công khai chia sẻ hình ảnh nhận diện những người liên quan.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh 2 người trong ô tô, trong đó có hình ảnh 1 người đàn ông không mặc quần.

Một người phụ nữ cũng phải làm việc với Công an vì đăng video nhạy cảm

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X (trú tại phường Thuận An, TP Huế) và chủ tài khoản “Ni SeVen” là ông N.Đ.L (trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế).

Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an phường Thuận An và Công an phường Thuận Hóa mời 2 người này đến làm việc. Tại cơ quan Công an, cả hai thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết là vi phạm pháp luật.

Theo Phòng An ninh mạng Công an TP Huế, hành vi của 2 người có dấu hiệu vi phạm Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, đối với hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh nhạy cảm của người khác khi chưa được sự đồng ý. Việc phát tán những nội dung này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm của người liên quan mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.