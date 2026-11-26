Ngày 26-11, Đồn Biên phòng Đông Hải phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Đông Hải (phường Đông Hải) tổ chức tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho ngư dân trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đông Hải tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đông Hải trực tiếp đến từng tàu cá tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản. Nội dung tập trung vào việc ghi chép nhật ký khai thác, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (VMS), không xâm phạm vùng biển nước ngoài; ghi chép nhật ký khai thác, thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản và ứng dụng công nghệ số trong khai thác, quản lý hoạt động nghề cá.

Dịp này, Đồn Biên phòng Đông Hải tặng 100 cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ, 20 áo phao và cấp phát 150 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.