Tăng cường phối hợp trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi người chưa thành niên từ cơ sở
Ngày 26-11, Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp trong thực hiện trợ giúp pháp lý tại phường Bình Phước, với sự tham dự của đại diện các cơ quan tố tụng, chính quyền, công an cơ sở cùng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý và luật sư.
Tham gia tập huấn có đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực 9, 12, 13; lãnh đạo, cán bộ UBND và Công an (làm công tác xã hội, tiếp công dân) tại nhiều xã, phường: Đồng Xoài, Bình Phước, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn, Đak Nhau, Bom Bo, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đa Kia, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, cùng các trợ giúp viên pháp lý và luật sư.
Tại hội nghị, các báo cáo viên và các đại biểu tập trung làm rõ và thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm: Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024; Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Nhận diện đúng trợ giúp pháp lý và vai trò cán bộ cơ sở.
Thông qua hội nghị tập huấn, các đơn vị tố tụng, chính quyền địa phương và lực lượng làm công tác tiếp công dân, công tác xã hội ở cơ sở nâng cao tính chủ động, đồng bộ trong nhận diện đối tượng, thông báo và kết nối trợ giúp pháp lý kịp thời, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý bình đẳng, nhân văn cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế và người chưa thành niên.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tang-cuong-phoi-hop-tro-giup-phap-ly-bao-ve-quyen-loi-nguoi-chua-thanh-nien-tu-co-so-180785.html