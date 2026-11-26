Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đồng Nai trình bày các hình thức trợ giúp pháp lý. Ảnh: Viết Cường

Tham gia tập huấn có đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực 9, 12, 13; lãnh đạo, cán bộ UBND và Công an (làm công tác xã hội, tiếp công dân) tại nhiều xã, phường: Đồng Xoài, Bình Phước, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn, Đak Nhau, Bom Bo, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đa Kia, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, cùng các trợ giúp viên pháp lý và luật sư.

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Viết Cường

Tại hội nghị, các báo cáo viên và các đại biểu tập trung làm rõ và thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm: Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024; Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Nhận diện đúng trợ giúp pháp lý và vai trò cán bộ cơ sở.

Ông Thân Văn Chẻo, Phó trưởng Phòng Công tố và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội, Viện Kiểm sát nhân thành phố Đồng Nai trình bày quy định về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ảnh: Viết Cường

Thông qua hội nghị tập huấn, các đơn vị tố tụng, chính quyền địa phương và lực lượng làm công tác tiếp công dân, công tác xã hội ở cơ sở nâng cao tính chủ động, đồng bộ trong nhận diện đối tượng, thông báo và kết nối trợ giúp pháp lý kịp thời, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý bình đẳng, nhân văn cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế và người chưa thành niên.