Ngày 26/11, theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, trước thời điểm Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác thương mại, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được đặt ra với yêu cầu cao.

Khu vực cấm bay quanh sân bay Long Thành.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, Công an TP Đồng Nai thông tin các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ trái phép, đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn hàng không.

Theo Công an TP Đồng Nai, căn cứ Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, các hành vi sử dụng UAV và phương tiện bay siêu nhẹ trái quy định sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Cụ thể, hành vi thả diều, bóng bay hoặc đồ chơi có thể bay tại khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ chưa đăng ký, chưa được cấp phép hoặc điều khiển không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ và giới hạn cho phép.

Đối với hành vi sử dụng phương tiện bay để treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn, phát loa không đúng nội dung được cấp phép, mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Hành vi quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ tại khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc phóng, bắn, thả vật thể, chất có nguy cơ gây hại trái phép bị phạt từ 6-8 triệu đồng.

Hành vi sử dụng UAV quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được phép bị phạt từ 8-9 triệu đồng; hoạt động bay không đúng nội dung giấy phép bị phạt từ 9-12 triệu đồng. Trường hợp không chấp hành lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý, điều hành và giám sát hoạt động bay, mức phạt từ 12-15 triệu đồng.

Mức xử phạt cao nhất lên đến 30 triệu đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ngoài phạt tiền, tùy tính chất vi phạm, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3-6 tháng.

Không chỉ bị xử phạt hành chính, hành vi sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm quy định nếu gây cản trở giao thông đường không, đe dọa an toàn bay hoặc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 278 Bộ luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường không, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hơn, mức phạt tù có thể từ 3-10 năm. Nếu làm chết từ 3 người trở lên, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng hoặc thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 7-15 năm.

Nhà ga sân bay Long Thành đang tăng tốc để sớm về đích.

Đặc biệt ngay cả khi chưa xảy ra hậu quả, hành vi cản trở giao thông đường không nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời vẫn có thể bị xử lý hình sự. Mức phạt trong trường hợp này là phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm. Trường hợp sử dụng UAV để thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm khác, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo tội danh tương ứng.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định. Không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không; không cho mượn, cho thuê hoặc hỗ trợ địa điểm, nguồn điện, phương tiện để người khác thực hiện hoạt động bay trái phép.

Người dân cũng không thả diều, đèn trời; sử dụng đèn chiếu tia laser, đèn chiếu sáng công suất lớn; đốt pháo hoa, rơm rạ, phụ phẩm cây trồng tại các khu vực được cảnh báo. Không quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được phép hoặc điều khiển phương tiện bay sai tọa độ, độ cao, thời gian và mục đích được cấp phép.

Đồng thời, không che giấu, xóa dữ liệu, di chuyển tang vật hoặc có hành vi cản trở lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm.