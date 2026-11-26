Lực lượng quản lý thị trường tuyên truyền các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tại các gian hàng, lực lượng chức năng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá, bảo đảm chất lượng sản phẩm và các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, đường dây nóng được niêm yết công khai ở khu vực gian hàng nhằm tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm như tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất thường, chất lượng phục vụ không bảo đảm và các vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở phản ánh, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng tại Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I.

Festival diễn ra từ ngày 25 đến 29-11 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phố. Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, hợp tác xã, nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu, giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng, sản vật địa phương cùng nét văn hóa ẩm thực độc đáo của các vùng miền.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực, Festival góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đồng thời tạo cơ hội kết nối, đưa sản phẩm đặc trưng đến gần hơn với người dân và du khách.