Nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Ảnh CACC

Ngày 26/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, mới đây một gia đình tại xã Tân Hưng, TP Đồng Nai vừa trình báo bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, hướng dẫn thực hiện thủ tục định danh điện tử cho trẻ em.

Theo trình báo, các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, liên hệ với vợ chồng anh V.N.T, hướng dẫn bổ sung thông tin định danh điện tử cho con nhỏ dưới 6 tuổi. Sau đó, chúng yêu cầu gia đình cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản VNeID, truy cập đường link do chúng gửi và đọc mã xác thực nhận được qua điện thoại.

Tin tưởng làm theo hướng dẫn, anh T. bị chiếm đoạt 315 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Tài khoản của người vợ cũng bị chiếm đoạt 35 triệu đồng. Tổng số tiền gia đình bị mất là 350 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, điều tra.

Trước thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng, mã OTP hoặc mã xác thực cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại theo hướng dẫn của người không quen biết.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an, yêu cầu cập nhật thông tin, thực hiện thủ tục hành chính hoặc chuyển tiền qua mạng. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục căn cước, định danh điện tử cho trẻ em, cần trực tiếp đến cơ quan Công an để được hướng dẫn, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.