Ngày 26/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hậu (SN 1984, ngụ phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2025, Hậu nhận lời của chủ đất về việc cầm cố thửa đất tọa lạc tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long với số tiền 160 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Hậu.

Sau khi nhận được các giấy tờ liên quan đến thửa đất trên, Hậu liên hệ với N.H.T. (SN 1983, ngụ phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để cầm cố. Ông T. xem thông tin các giấy tờ do Hậu cung cấp nên đồng ý.

Trong quá trình làm thủ tục công chứng, ông T. nghi ngờ bị lừa nên đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Hậu đã cung cấp thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt của ông T. số tiền 540 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định.