Xử lý nghiêm khắc để răn đe

Có thể nói, tình trạng kẻ xấu sử dụng hình ảnh, clip nhạy cảm để đe dọa, tống tiền trên không gian mạng khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng và bức xúc bởi hậu quả nó gây ra không chỉ ở thiệt hại về tài sản, mà còn đánh thẳng vào uy tín, nhân phẩm, danh dự, công việc và hạnh phúc gia đình của nạn nhân.

Liên quan về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Minh Thu (34 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội) bày tỏ, “thủ đoạn của các đối tượng quá trơ trẽn và liều lĩnh. Nhiều người vì sợ mất mặt với gia đình, cơ quan nên đành cắn răng chuyển tiền, nhưng càng chuyển lại càng bị ép đến đường cùng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, bóc gỡ các đường dây này và xử lý nghiêm theo quy định để bảo vệ người dân".

Nhiều kẻ xấu sử dụng hình ảnh, clip nhạy cảm của cá nhân để đe dọa, tống tiền

Với quan điểm tương tự anh Trần Hoàng Nam (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội) cho rằng, chính tâm lý e ngại trình báo của nạn nhân đã vô tình tiếp tay cho tội phạm lộng hành. Do vậy, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác trên không gian mạng, lực lượng chức năng cần có chế tài xử phạt thật nặng đối với hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác bằng hình ảnh, clip riêng tư, đồng thời có cơ chế bảo mật thông tin tuyệt đối cho người tố giác để nạn nhân yên tâm trình báo, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc.

Bình tĩnh kéo dài thời gian, không vội vàng chuyển tiền

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, khi bị kẻ xấu sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền, điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải giữ được sự bình tĩnh, kiểm tra tính xác thực về việc đối tượng có thực sự đang nắm giữ clip hay không.

Khi đối tượng liên lạc yêu cầu đưa tiền và dọa tung clip lên mạng, gửi cho người thân, cơ quan, nạn nhân không nên vội vàng chấp nhận yêu sách. Việc chuyển tiền ngay lập tức sẽ càng kích thích lòng tham của kẻ xấu, khiến chúng tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn, trong khi nạn nhân hoàn toàn không có khả năng thu giữ được toàn bộ clip nhạy cảm.

Thay vào đó, nạn nhân cần kiểm tra tính xác thực của thông tin để đánh giá mức độ nguy hiểm, loại trừ trường hợp kẻ gian chỉ "nắm đằng chuôi" bằng lời đe dọa suông bằng cách hỏi các chi tiết liên quan đến clip. Nếu đối tượng từ chối trả lời, nạn nhân hãy giả vờ không quan tâm, khẳng định thông tin đó là vô căn cứ và yêu cầu đối tượng chứng minh. Do mục đích chính của kẻ xấu là chiếm đoạt tiền chứ không phải phát tán clip, chúng sẽ tìm cách chứng minh để nạn nhân tin rằng mình đang giữ dữ liệu thật.

Sau khi xác định đối tượng thực sự đang giữ clip nhạy cảm, nạn nhân nên tỏ thái độ hợp tác, giả vờ sẵn sàng chấp nhận yêu cầu để đối tượng chủ quan, mất cảnh giác. Lúc này, cần khéo léo hỏi rõ các thông tin như: số tiền yêu cầu là bao nhiêu, phương thức giao tiền và địa điểm giao nhận.

Đồng thời, nạn nhân nên yêu cầu đối tượng cam kết sẽ giao toàn bộ clip và không phát tán sau khi nhận tiền, nhấn mạnh rằng nếu không đảm bảo điều này thì sẽ không đáp ứng yêu cầu. Trong trường hợp đối tượng tỏ ra bất chấp, nạn nhân cần tạm thời "xuống nước" đồng ý để giữ chân chúng.

Tiếp theo đó là áp dụng "kế hoãn binh" nhằm kéo dài thời gian và tạo niềm tin cho đối tượng về khả năng thanh toán. Nạn nhân có thể thương lượng xin chia nhỏ số tiền giao nhiều lần với lý do khó khăn tài chính, hoặc đề nghị phương thức "một bên giao tiền, một bên giao clip".

Ngay sau khi thương lượng được với đối tượng, nạn nhân cần lập tức trình báo sự việc cho cơ quan Công an mọt cách kín đáo, bí mật, tránh bị phát hiện. Khi cơ quan Công an đã tiếp nhận yêu cầu, nạn nhân chỉ cần phối hợp chặt chẽ theo hướng dẫn.

“Chỉ có cơ quan Công an mới đủ thẩm quyền và biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý kẻ tống tiền, thu giữ toàn bộ clip nhạy cảm và giữ bí mật thông tin, giúp nạn nhân tránh những tổn hại nặng nề về uy tín, danh dự và hạnh phúc gia đình. Do đó khi bị đe dọa, người bị hại cần dũng cảm trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thời gian sớm nhất” - Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.