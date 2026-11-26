Theo công bố ngày 23/11/2026, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, HOSE: TV2) cho biết đã nhận được Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 93/2026/KDTM-PT ngày 25/8/2026, liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phát sinh từ sự cố hầm dẫn dòng tại công trình Thủy điện Sông Bung 2.

Các nguyên đơn trong vụ án gồm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu (GIC), Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (nay là DBV Insurance Group). Các bị đơn gồm PECC2, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) và Viện nghiên cứu Khảo sát Thiết kế Côn Minh (KHIDI), thuộc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc.

Nhóm doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu các đơn vị tư vấn liên đới hoàn trả 14,87 tỷ đồng đã chi trả liên quan đến sự cố tại dự án. Trong đó, phần yêu cầu của GIC là hơn 10,4 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt gần 3 tỷ đồng và Bảo hiểm Hàng không gần 1,5 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bảo Việt kháng cáo nhưng không được Tòa phúc thẩm chấp nhận trong vụ tranh chấp đòi bồi hoàn gần 14,9 tỷ đồng liên quan sự cố tại Thủy điện Sông Bung 2.

Tranh chấp kéo dài từ sự cố năm 2016

Vụ việc bắt nguồn từ sự cố tại hầm dẫn dòng Dự án Thủy điện Sông Bung 2 vào ngày 13/9/2016. Khi đó, mưa lớn và lũ kéo dài khiến mực nước hồ dâng nhanh. Khoảng 16h25 cùng ngày, sự cố xảy ra tại cửa van số 2, khiến cánh van bị cuốn trôi, nước từ hồ thoát qua hầm dẫn dòng và mực nước hạ lưu dâng cao.

Sự cố gây thiệt hại về tài sản, hạ tầng tại một số khu vực thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, nhóm doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng cho chủ đầu tư và khởi kiện các đơn vị tư vấn liên quan để yêu cầu hoàn trả khoản tiền này.

Theo hồ sơ được PECC3 công bố trong các tài liệu doanh nghiệp, nhóm bảo hiểm nộp đơn khởi kiện từ năm 2020, ban đầu yêu cầu các đơn vị tư vấn liên đới bồi hoàn hơn 6,51 tỷ đồng. Đến tháng 6/2021, số tiền yêu cầu được điều chỉnh lên hơn 14,87 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, PECC3 cho rằng sản phẩm thi công tại hiện trường khu vực tháp van hầm dẫn dòng không phải là sản phẩm tư vấn thiết kế của doanh nghiệp, do đó không có cơ sở để yêu cầu công ty chịu trách nhiệm bồi hoàn. Doanh nghiệp cũng đề nghị giám định hồ sơ thiết kế của các đơn vị liên quan để xác định sai sót, nếu có.

Năm 2024, Tòa án nhân dân TP.HCM trưng cầu giám định hồ sơ thiết kế nhằm đánh giá mức độ bảo đảm an toàn chịu lực và xác định lỗi của đơn vị tư vấn. Theo thông tin PECC3 công bố trong tài liệu doanh nghiệp, kết luận giám định cho rằng hồ sơ thiết kế của doanh nghiệp bảo đảm tính pháp lý, tuân thủ quy định và đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư; hồ sơ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công hầm dẫn dòng cũng bảo đảm yêu cầu về an toàn, khả năng chịu lực.

Ngày 10/9/2025, Tòa án nhân dân TP.HCM ban hành bản án sơ thẩm số 296/2025/KDTM-ST, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm về việc buộc PECC2, PECC3 và KHIDI liên đới hoàn trả hơn 14,87 tỷ đồng. Bản án đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm hoàn lại 232,997 triệu đồng chi phí giám định mà PECC3 đã tạm ứng.

Sau bản án sơ thẩm, cả ba nguyên đơn đều kháng cáo. Tuy nhiên, GIC và Bảo hiểm Hàng không sau đó rút kháng cáo, chỉ còn Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đề nghị xét xử phúc thẩm.

Tại cấp phúc thẩm, Tòa án không chấp nhận kháng cáo của Bảo hiểm Bảo Việt, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo đã được GIC và Bảo hiểm Hàng không rút, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm.