Lực lượng Công an xã Ngân Sơn phối hợp kiểm tra địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi trồng trái phép cây thuốc phiện.

Phòng ngừa ngay từ cơ sở

Vượt qua những đoạn đường núi, những con suối để đến với người dân ở các thôn vùng cao đã trở thành công việc thường xuyên của cán bộ Công an xã Ngân Sơn. Trong những chuyến đi ấy, bên cạnh nắm tình hình an ninh trật tự, một trong những nội dung được lực lượng công an chú trọng là tuyên truyền, vận động bà con không trồng, tái trồng cây thuốc phiện.

Nằm ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, Ngân Sơn có diện tích tự nhiên gần 146km², khoảng 8.000 người dân sinh sống tại 10 thôn, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố không tập trung, khiến công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật gặp không ít khó khăn.

Tuyên truyền trực tiếp là một trong những hình thức được Công an xã Ngân Sơn chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trước đây, ở một số địa bàn vùng cao, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, một bộ phận người dân quan niệm cây thuốc phiện có thể sử dụng để chữa bệnh. Những nhận thức chưa đúng này tiềm ẩn nguy cơ trồng, tái trồng loại cây có chứa chất ma túy, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì.

Thiếu tá Mã Văn Linh, Phó Trưởng Công an xã Ngân Sơn cho biết: “Một trong những khó khăn trong công tác phòng, chống tình trạng trồng cây thuốc phiện ở địa bàn vùng cao là nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Có người cho rằng chỉ trồng một vài cây để chữa bệnh, phục vụ nhu cầu của gia đình thì không vi phạm pháp luật. Vì vậy, cùng với công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý, chúng tôi đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và tự giác chấp hành”.

Cán bộ Công an xã Ngân Sơn thường xuyên xuống các thôn để nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, lực lượng Công an xã Ngân Sơn chú trọng nắm tình hình địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp với đặc điểm dân cư.

Nội dung tuyên truyền không chỉ làm rõ những quy định của pháp luật về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy mà còn vận động người dân chủ động phát hiện, thông báo cho lực lượng chức năng khi có vi phạm.

Theo Thiếu tá Mã Văn Linh, việc phát hiện, phá bỏ cây thuốc phiện cần đi đôi với làm tốt công tác phòng ngừa. Trong đó, sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân là yếu tố quan trọng để ngăn chặn nguy cơ tái trồng loại cây này.

Tại thôn Bản Chang, vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Ông Lý Văn Hoàng, Trưởng thôn Bản Chang cho biết: “Bên cạnh tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, chúng tôi còn thường xuyên nhắc nhở bà con trong những lần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp. Khi người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, hiểu rằng trồng cây thuốc phiện là vi phạm pháp luật thì việc vận động cũng thuận lợi hơn”.

Gắn phòng, chống ma túy với phát triển sinh kế

Để ngăn chặn nguy cơ trồng, tái trồng cây thuốc phiện một cách bền vững, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, việc chăm lo đời sống, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cán bộ Công an xã Ngân Sơn trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy đến người dân.

Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026, áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, trong số 1.925 hộ dân thuộc diện rà soát, Ngân Sơn còn 222 hộ nghèo và 271 hộ cận nghèo. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, đây vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn, sinh kế của phần lớn người dân dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Những năm qua, Ngân Sơn chú trọng khai thác thế mạnh về đất đai, khí hậu, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế.

Năm 2026, toàn xã gieo trồng hơn 906ha cây lương thực có hạt, sản lượng đạt trên 4.074 tấn; diện tích trồng rừng tập trung đạt hơn 149ha, vượt 12,3% kế hoạch tỉnh giao. Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như lúa nếp Khẩu nua lếch, hạt dẻ tiếp tục được quan tâm phát triển, quảng bá, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Công an xã Ngân Sơn phối hợp với lực lượng ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện.

Cùng với đó, các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai. Trong năm 2026, toàn xã đã giải quyết việc làm mới cho 150 lao động; tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho 99 lao động nông thôn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 114 tỷ đồng, với 1.130 hộ còn dư nợ.

Những kết quả trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống không chỉ giúp người dân từng bước ổn định sinh kế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng chí Dương Thị Phương Quế, Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn chia sẻ: “Địa phương xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xã tiếp tục triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở những thôn còn nhiều khó khăn”.

Năm 2026, Ngân Sơn được phân bổ 360 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Đây là nguồn lực để địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ngăn chặn việc trồng, tái trồng cây thuốc phiện là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, lâu dài. Bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, điều có ý nghĩa lâu dài là sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Khi người dân tự giác nói không với cây thuốc phiện, tích cực phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, đó cũng là nền tảng để Ngân Sơn từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy.