Cảnh báo phát đi từ Vietnam Airlines cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận phản ánh về một nhóm trên mạng xã hội có dấu hiệu mạo danh hãng để tuyển dụng, yêu cầu ứng viên nạp tiền và thực hiện các giao dịch tài chính.

Theo phản ánh, sau khi thông báo ứng viên đã hoàn thành vòng sơ tuyển, nhóm này hướng dẫn người tham gia đăng ký tài khoản trên một website, nạp 100.000 đồng, sau đó chuyển khoản với số tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng dưới danh nghĩa tham gia một dự án hợp tác với Vietnam Airlines.

Hãng khẳng định không tổ chức, phối hợp hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào triển khai hoạt động trên. Vietnam Airlines không yêu cầu ứng viên nộp tiền hoặc thực hiện giao dịch tài chính để tham gia tuyển dụng.

Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng nhân viên hàng không vừa được Vietnam Airlines phát đi.

Qua rà soát, hãng cũng phát hiện một số website và tài khoản mạng xã hội rao bán đề thi, tài liệu ôn thi tuyển dụng vào Vietnam Airlines. Đây không phải tài liệu do hãng phát hành hoặc công nhận.

Vietnam Airlines đã rà soát, thu thập tài liệu liên quan để báo cáo cơ quan chức năng. Hãng sẽ phối hợp xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, bảo vệ quyền lợi người tìm việc.

Vietnam Airlines khuyến cáo ứng viên chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh tuyển dụng chính thức. Người tìm việc tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mua tài liệu thi tuyển từ các nguồn chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ còn ba ngày nữa, ngày hội việc làm 2026 lần thứ 2, do Vietnam Airlines tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ 8h00 đến 11h30 Chủ nhật, ngày 29/11, tại trụ sở Tổng công ty, số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội. Hãng khuyến nghị các ứng viên quan tâm đến trực tiếp ngày hội để trao đổi với nhà tuyển dụng.

Chương trình dự kiến thu hút 1.500 người tham dự. Cùng với Vietnam Airlines, 9 doanh nghiệp hàng không tham gia tuyển dụng gồm: Công ty Kỹ thuật máy bay, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, Công ty Hàng không Pacific Airlines, Công ty Đào tạo Bay Việt, Công ty Suất ăn hàng không Nội Bài, Công ty Dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Việt Nam, Công ty Cung ứng lao động hàng không và Công ty Sabre Việt Nam.

Tại đây, người lao động có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp trong các lĩnh vực từ tiếp viên, học viên phi công, kỹ thuật máy bay đến dịch vụ mặt đất, khai thác hàng hóa, thương mại và công nghệ. Người tham dự có thể tìm hiểu tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ đãi ngộ, nộp hồ sơ, tham gia sơ tuyển hoặc phỏng vấn tại chỗ tùy theo từng vị trí.