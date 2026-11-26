Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc Đặng Thị Hồng Gấm và Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Chiều 25/11, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ niên hạn theo quyết định của Tỉnh ủy An Giang.

Trong đợt này, có 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 60 năm, 1 đảng viên 55 năm, 1 đảng viên 50 năm, 6 đảng viên 45 năm, 9 đảng viên 40 năm, 4 đảng viên 35 năm và 12 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.