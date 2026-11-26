Ngày 26/11, tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao (TP.HCM), TAND khu vực 16 – TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hành hạ người khác.

Phiên tòa xét xử lưu động nên thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Theo cáo trạng vụ án từ ngày 10/6 đến 27/6, bị cáo Triệu Thị Tâm (55 tuổi, quê Cần Thơ), bảo mẫu Trường mầm non Lá Xanh có địa chỉ tại phường Thuận Giao, TP.HCM đã nhiều lần đánh và dùng dây thun bắn vào chân bé V.A.T. (2 tuổi) và cháu L.M. (2 tuổi).

Ngày 6/8, mạng xã hội xuất hiện nhiều video liên quan đến hành vi đánh 2 cháu bé của Triệu Thị Tâm. Vào cuộc xác minh, Công an phường Thuận Giao xác định người hành hung trẻ là Triệu Thị Tâm nên đã tiến hành mời Tâm đến trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận tòan bộ hành vi phạm tội.

Theo giấy chứng nhận thương tích của cháu V.A.T. ghi nhận: Tay, chân không có vết thương, cháu đi khập khiễng; các cơ quan khác chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Về cháu L.M. ghi nhận: Đi lại khập khiễng, bàn chân có dấu hiệu đau nhẹ khi ấn, cử động tốt; cưa phát hiện dấu hiệu chấn thương nào khác.

Cáo trạng kết luận hành vi của bị cáo Tâm đã xâm phạm quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của trẻ em, ảnh hưởng đến sự an toàn và quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở mầm non.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX đã hỏi lý do bị cáo Tâm về hành vi nhiều lần đánh 2 cháu tại cơ sở mầm non. Khai nhận trước HĐXX, bị cáo Tâm cho rằng các cháu hay khóc nhiều và dỗ không được nên bị áp lực dẫn đến hành vi trên.

Bị cáo cho rằng mình nhận thức được hành vi là sai trái nhưng vẫn thực hiện. Bị cáo Tâm cho rằng dây thung để thực hiện hành vi bắn vào chân các cháu là có sẵn tại lớp chứ bị cáo không hề có sự chuẩn bị.

Bị cáo Triệu Thị Tâm bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù giam.

Sau phần xét hỏi, bị cáo Tâm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm và gửi lời xin lỗi đến gia đình 2 bị hại. Ngoài ra, bị cáo Tâm cũng đã bồi thường cho mỗi gia đình bị hại 35 triệu đồng, chủ trường mầm non bồi thường cho mỗi gia đình bị hại 35 triệu đồng. Trước đó, đại diện 2 gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo Tâm.

Tại phần tranh luận, đại diện VKSND khu vực 16 - TP.HCM cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Thị Tâm thể hiện sự suy đồi về đạo đức nghề nghiệp, coi thường sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ em… Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm hình phạt từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù giam về tội hành hạ người khác.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tâm cho rằng bản thân bị nhiều bệnh nên đã xin HĐXX cho bị cáo nhận mức án treo. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo Tâm cần phải răn đe và phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tâm 1 năm 3 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".