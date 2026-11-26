rong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) ở Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 13 bị can. Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần Đèn”, SN 1974, có 5 tiền án) thành viên góp vốn Công ty ALMA bị xác định phạm 3 tội danh.

Liên quan, bị can Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn HD), thành viên góp vốn Công ty ALMA cũng bị truy tố về 3 tội danh như Tuấn “Thần Đèn”. Các tội danh 2 bị can sẽ bị đưa ra xét xử là “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tuấn "Thần Đèn" (bên trái) và đàn em Tuấn HD (bên phải).

Ngoài ra, Trịnh Văn Tuấn được xác định là bị hại trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987), chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa.

Theo tài liệu tố tụng, nhóm Tuấn “Thần Đèn” và Tuấn HD khai thác mỏ đất đá ngoài phạm vi cho phép với tổng sản lượng 169.231m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Nhóm này còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại hơn 2,4 ty đồng cho Nhà nước và cưỡng đoạt tài sản khi khai thác vào mỏ của Công ty DHT hơn 96.544 m3 đất. Tuy nhiên, do biết Tuấn “Thần Đèn” và đàn em là dân “giang hồ” tại Thanh Hóa” nên Công ty DHT không dám ngăn cản và tố cáo.

Ở hành vi lừa đảo, cơ quan tố tụng làm rõ, năm 2023, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (cũ) có văn bản gửi UBND các tỉnh tham gia ý kiến về tài liệu có liên quan.

Ngày 25-10-2023, Hoàng Văn Phú được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản của Sở Nông nghiệp để xin ý kiến tham gia của các sở, ngành, UBND các huyện, đơn vị liên quan rồi tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giữa năm 2024, Phú chủ động gọi điện, gặp gỡ trao đổi với Tuấn HD và đưa ra thông tin gian dối về việc Sở Nông nghiệp đang tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

Phú nói, nếu Tuấn HD có khu vực mỏ nào thì báo trước để kiểm tra, đưa ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Tuấn phải đưa cho Phú 60 triệu đồng/mỏ. Tuấn HD thống nhất và nhờ Phú kiểm tra 11 khu vực, vị trí tọa độ, gồm 3 khu vực đã được đấu giá, chờ cấp phép khai thác.

Quá trình trao đổi, Phú đưa ra thông tin về việc các vị trí khu vực do Tuấn HD gửi đều nằm trong Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Đồng thời, Phú nhiều lần đưa ra thông tin về việc phải ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng để giúp đưa các vị trí này ra khỏi Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

Trong các ngày 10-8-2024 và 10-9-2024, Tuấn HD đưa tổng số tiền 500 triệu đồng cho Phú. Sau đó, Phú gửi cho Tuấn Quyết định số 895 ngày 24-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia (nhưng không gửi bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan), đồng thời yêu cầu Tuấn đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Do tin tưởng nên cuối tháng 11 và tháng 12-2024, Tuấn HD tiếp tục đưa số tiền 160 triệu đồng cho Phú… Kết quả điều tra xác định, trong 11 vị trí, khu vực mỏ do Trịnh Văn Tuấn gửi Hoàng Văn Phú có 3 khu vực nằm trong quy hoạch, sau đó được điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

Tuy nhiên, việc đưa 3 vị trí, khu vực này ra khỏi quy hoạch căn cứ theo các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm độ, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và năm 2020. Đối với 8 vị trí, khu vực còn lại không nằm trong quy hoạch và không bị điều chỉnh theo Quyết định số 895 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cho rằng, Trịnh Văn Tuấn tin tưởng bị can Hoàng Văn Phú có thẩm quyền trong việc điều chỉnh, đưa 11 khu vực mỏ của Tuấn và các cá nhân khác ra khỏi Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia nên đã đưa 660 triệu đồng.

Hành vi của Tuấn HD có dấu hiệu của tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, do Phú chủ động liên hệ, đưa ra thông tin gian dối nên Tuấn mới tin tưởng và đưa tiền cho Phú. Mặt khác, quá trình điều tra, Tuấn có đơn tố cáo Phú trước khi hành vi sai phạm bị phát hiện. Vì vậy, cơ quan tố tụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ đối với Trịnh Văn Tuấn.