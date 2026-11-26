Dựa trên ba cuộc điều tra được thực hiện trong giai đoạn 2022–2025, báo cáo ghi nhận những chuyến xe tải vận chuyển tới 400 cá thể chó, và đồng thời các đầu mối buôn bán có thể trung chuyển tới 1.000 cá thể chó mỗi ngày. Quốc lộ 1A được xác định là tuyến vận chuyển huyết mạch của hoạt động buôn bán trái phép này, kết nối các khu vực cung cấp chó, mèo tại miền Nam Việt Nam với những thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao tại thủ đô Hà Nội.

Hoạt động buôn bán này đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang ghi nhận từ 70 - 100 ca tử vong ở người do bệnh dại mỗi năm, tình trạng vận chuyển động vật từ những khu vực được xác định là điểm nóng về bệnh dại và qua biên giới không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch hoặc sự kiểm tra của cơ quan thú y là rất đáng lo ngại.

Hoạt động buôn bán này đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng - khi việc vận chuyển động vật chưa được tiêm phòng qua biên giới rõ ràng góp phần làm suy yếu các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở cấp quốc gia và khu vực, đồng thời cản trở nỗ lực thực hiện các mục tiêu của chiến lược “Zero by 30” - hướng tới chấm dứt các ca tử vong ở người do bệnh dại lây truyền từ chó vào năm 2030.

Nguy cơ bệnh dại trên các tuyến đường vận chuyển chó, mèo tại Việt Nam.

“Báo cáo đã cho thấy, mỗi cá thể chó, mèo chưa được tiêm phòng bị vận chuyển đều có thể mang theo một loại virus gây chết người. Mỗi chiếc xe tải, xe khách hay xe máy chở động vật qua các tỉnh thành và biên giới không chỉ tiếp tay cho hoạt động buôn bán trái phép những sinh vật có tri giác và khả năng cảm nhận đau đớn, mà còn đặt sức khỏe con người vào vòng nguy hiểm,” ông Jon Rosén Bennett, phụ trách các vấn đề phúc lợi chó, mèo tại FOUR PAWS, cho biết.

Kết quả điều tra cho thấy, bên cạnh những quy định hiện hành, vẫn còn một số thách thức trong quá trình triển khai thực thi pháp luật, liên quan đến tính nhất quán trong công tác kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các lực lượng kiểm soát biên giới, cơ quan thú y và cơ quan quản lý chuyên ngành. Những hạn chế này có thể tạo điều kiện cho mạng lưới vận chuyển động vật trái phép tiếp diễn mà không bị kiểm soát.

Các điều tra viên cũng ghi nhận tình trạng vận chuyển động vật từ Lào vào Việt Nam qua những tuyến đường tiểu ngạch, trong đó các thương lái cho biết họ thực hiện các khoản chi trả không chính thức và hoạt động này hầu như không chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Cuộc điều tra cũng phát hiện xe khách đường dài thường xuyên được sử dụng để vận chuyển chó, mèo sống trong khoang hành lý, nhiều trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc không trải qua các đợt kiểm tra thú y.

Xe khách đường dài thường xuyên được sử dụng để vận chuyển chó, mèo sống trong khoang hành lý.

Những bất cập trong công tác thực thi pháp luật làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về phúc lợi động vật, khi chó bị vận chuyển trong tình trạng chen chúc, quá tải trên xe tải và trong khoang hành lý của xe khách. Nhiều trường hợp động vật bị thương hoặc tử vong trong quá trình vận chuyển đã được ghi nhận.

“Virus không phân biệt biên giới quốc gia, vì vậy việc tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật là vô cùng cần thiết. Việt Nam hiện đã có khung pháp lý cần thiết để xử lý hoạt động buôn bán này. Điều cần làm lúc này là thực thi mạnh mẽ hơn các quy định hiện hành, tăng cường kiểm tra, thanh tra, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chức năng có liên quan và có những biện pháp quyết liệt đối với các mạng lưới buôn bán, vận chuyển động vật trái phép. Về lâu dài, cách duy nhất để loại bỏ những rủi ro đối với phúc lợi động vật và sức khỏe cộng đồng là ban hành lệnh cấm trên toàn quốc đối với hoạt động buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo” - ông Rosén Bennett nhấn mạnh.

Mỗi năm, hơn 6 triệu cá thể chó và mèo bị giết mổ để tiêu thụ tại Việt Nam. Một khảo sát do FOUR PAWS thực hiện trên toàn quốc vào đầu năm 2021 cho thấy phần lớn người dân Việt Nam mong muốn Chính phủ có những biện pháp can thiệp, trong đó 91% người tham gia khảo sát cho rằng hoạt động buôn bán thịt chó và mèo cần bị cấm hoặc hạn chế. Khi được hỏi liệu có ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo hay không, 88% người tham gia bày tỏ sự đồng tình. Bên cạnh đó, 95% người tham gia khẳng định việc tiêu thụ thịt chó, mèo không phải là một phần trong văn hóa của Việt Nam.