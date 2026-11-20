Cách đây nhiều năm, khi còn học tiểu học, THCS rồi THPT, cứ đến gần Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi lại được phân công vào nhóm làm báo tường của lớp.

Học sinh thích thú xem báo tường

Ngày ấy, báo tường là một trong những hoạt động được học sinh mong chờ. Cả nhóm cùng chuẩn bị tờ giấy A0, người nghĩ chủ đề, người viết lời ngỏ, làm thơ, người vẽ tranh, trang trí. Có những buổi, chúng tôi ngồi hàng giờ chỉ để hoàn thành một tờ báo. Chữ viết có thể chưa đẹp, nét vẽ còn vụng về, nhưng ai cũng muốn góp một phần công sức.

Những tờ báo ấy sau đó được treo trong lớp học, trở thành món quà của học trò gửi đến thầy cô nhân ngày 20/11.

Học sinh xem sản phẩm báo tường khối 2

Nhiều năm trôi qua, khi công nghệ phát triển, mạng xã hội trở nên phổ biến, tôi ít còn nghe nhắc đến hoạt động này.

Những ngày gần đây, qua điện thoại với một số giáo viên, lãnh đạo trường học ở Đắk Lắk, tôi được biết nhiều nơi không còn tổ chức làm báo tường. Hoạt động chào mừng ngày 20/11 chủ yếu là văn nghệ, thể thao, tọa đàm và những chương trình giao lưu.

Điều đó cũng dễ hiểu. Thời đại 4.0, học sinh có nhiều cách để thể hiện tình cảm với thầy cô. Một tấm thiệp điện tử, một đoạn video hay vài dòng chia sẻ trên mạng xã hội đều có thể thực hiện nhanh chóng. Chỉ cần một cú nhấp chuột, gần như cả thế giới đã nằm trong tầm tay.

Thế nhưng, trong một lần đến Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tôi bất ngờ khi bắt gặp những tờ báo tường được trang trí trong khuôn viên nhà trường.

Từ khối 1 đến khối 5, mỗi khối có một chủ đề riêng. Những cái tên như “Người gieo hạt”, “Người khai sáng” gợi lên hình ảnh quen thuộc về nghề dạy học.

Điều khiến tôi chú ý không chỉ là những tờ báo được trang trí, mà còn là việc nhà trường vẫn duy trì một hoạt động tưởng chừng đã dần vắng bóng trong đời sống học đường.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm viết báo tường giáo viên

Ở lứa tuổi tiểu học, để hoàn thành một tờ báo tường viết tay không phải chuyện đơn giản. Các em phải tập viết, lựa chọn nội dung, trình bày và cùng nhau thực hiện. Những nét chữ có thể chưa đều, cách trang trí còn đơn giản, nhưng đó là sản phẩm được tạo nên bằng thời gian và sự tham gia của học sinh.

Báo tường không phải điều gì mới mẻ, càng không thể so sánh với những tiện ích mà công nghệ mang lại. Nhưng giữa nhịp sống ngày càng nhanh, việc dành thời gian viết từng dòng chữ, trang trí từng trang giấy vẫn có ý nghĩa riêng.

Nhiều phụ huynh đến đây ngắm nhìn những tờ báo, chợt nhớ đến những ngày còn đi học, khi cả nhóm háo hức chờ xem lớp mình có được giải hay không. Ký ức ấy đã lùi xa, nhưng cảm giác thì vẫn còn.

Công nghệ có thể thay đổi cách học sinh gửi lời chúc đến thầy cô. Còn những tờ báo tường viết tay ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho thấy một hình thức sinh hoạt học đường cũ vẫn có chỗ đứng trong đời sống hôm nay.

Làm báo tường là hoạt động tri ân nghề nhà giáo Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường đã triển khai hoạt động làm báo tường đến các khối lớp. Điểm đáng chú ý là các bài viết, thơ ca đều do học sinh tự sáng tác; riêng học sinh khối 1 được giáo viên hướng dẫn. Tại mỗi lớp, những bài viết có nội dung phù hợp được lựa chọn, giao cho các em có nét chữ đẹp trình bày trên báo tường. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng ngày 20/11, giúp học sinh bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô qua chính những sản phẩm của mình.