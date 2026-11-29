Học tiếng dân tộc để hiểu học trò vùng cao

Cô Vũ Thị Hoa hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Dền Sáng, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai.

Nối nghiệp người cha làm nghề giáo, cô Hoa bắt đầu công tác trong ngành từ năm 1996. Năm 2013, cô chuyển lên công tác tại các trường vùng cao, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan (huyện Bát Xát trước đây), cô sớm nhận ra rào cản ngôn ngữ là một trong những khó khăn trong giao tiếp với học sinh và phụ huynh. Vì vậy, cô chủ động tự học tiếng Dao, đồng thời vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng học để thuận tiện trao đổi, hỗ trợ học sinh trong các buổi sinh hoạt bán trú.

Trước khi lên vùng cao, khi công tác tại Trường THCS Thị trấn, cô có nhiều năm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp nhiều em đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lào Cai. Những nỗ lực trong công tác chuyên môn giúp cô nhiều năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong thời gian công tác tại Phìn Ngan, cô tiếp tục được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng 4/2020, cô được điều động về Trường THCS Thị trấn, phụ trách chuyên môn đến tháng 9/2021. Sau đó, cô tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trường PTDTBT THCS Tòng Sành, một trường thuộc xã vùng 3, có đông học sinh dân tộc Dao.

Tháng 9/2023, cô được điều động đến Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát trước đây, tỉnh Lào Cai), nơi phần lớn học sinh là người Mông. Tại môi trường mới, cô tiếp tục tự học tiếng Mông, tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa địa phương để gần gũi với học sinh, thuận lợi hơn trong công tác giáo dục.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Dền Sáng mặc trang phục dân tộc Mông vào thứ Hai, thứ Nam hằn tuần.

Theo cô Hoa, ngành giáo dục khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên học tiếng dân tộc thiểu số để hiểu học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả giao tiếp, giảng dạy và quản lý nhà trường.

Cô đăng ký tham gia lớp tiếng Mông do Sở Nội vụ tổ chức. Cô là học viên nữ lớn tuổi nhất lớp.

Việc học không dễ dàng. Tiếng Mông được giảng dạy trong lớp có những điểm khác với cách nói của người dân bản địa nơi cô công tác. Vì vậy, ngoài kiến thức từ chương trình học, cô còn tranh thủ nhờ chính học sinh hướng dẫn cách phát âm, sử dụng từ ngữ trong giao tiếp hằng ngày.

“Tôi thường nói với các con: Cô dạy cho con kiến thức, còn tiếng Mông thì các con dạy cô”, cô Hoa kể.

Những ngày đầu nghe cô giáo nói tiếng Mông còn bập bẹ, học sinh thường cười ồ lên. Không e ngại, cô tiếp tục học và tập trò chuyện với các em. Dần dần, học sinh cởi mở, gần gũi hơn khi nhận thấy cô thực sự quan tâm đến ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình.

Theo cô Hoa, biết tiếng dân tộc giúp giáo viên hiểu học sinh và xử lý thuận lợi hơn những tình huống phát sinh. Chẳng hạn, khi các em xảy ra mâu thuẫn, giáo viên có thể hiểu nội dung trao đổi để tìm nguyên nhân, phân tích và giải quyết sự việc.

Việc giao tiếp với phụ huynh cũng thuận lợi hơn, nhất là với những người Mông lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ, chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ, không biết tiếng phổ thông.

Từ những lần vận động học sinh đến trường

Trước khi học tiếng Mông, những năm công tác tại địa bàn có đông đồng bào Dao sinh sống cũng để lại cho cô Hoa nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Khi ấy, cô cùng đồng nghiệp thường xuyên đến từng thôn, bản vận động học sinh đi học. Không ít phụ huynh muốn cho con nghỉ học để phụ giúp gia đình, nhất là vào mùa vụ. Có người nói thẳng với giáo viên: “Không đi học không sao, không đi cấy thì lấy gì mà ăn?”.

Ngoài công tác quản lý, cô Hoa còn giảng dạy 04 tiết/tuần theo quy định của ngành giáo dục.

Bên cạnh khó khăn kinh tế, những tập quán lâu đời cũng ảnh hưởng đến việc đến trường của học sinh. Cô Hoa nhớ có lần, buổi tối, dù không phải ngày trực nhật hay được phân công, các em vẫn tự giác lấy chổi quét dọn trường lớp. Tìm hiểu ra, cô mới biết hôm sau là ngày kiêng, theo quan niệm của người dân, không nên làm một số công việc, trong đó có quét dọn.

Có những thời điểm sau Tết, học sinh nghỉ học do lịch sinh hoạt, mùa vụ và những ngày kiêng của gia đình. Giáo viên phải phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng thôn, bản đến từng nhà vận động.

Theo cô Hoa, những năm gần đây, nhận thức của người dân đã thay đổi, việc vận động học sinh đến trường thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, một số tập quán như tảo hôn vẫn còn tồn tại, đòi hỏi nhà trường và địa phương tiếp tục tuyên truyền.

“Muốn tuyên truyền để phụ huynh tạo điều kiện cho con đi học, trước hết mình phải hiểu họ. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa, tập quán riêng. Nếu không tìm hiểu, không biết cách giao tiếp thì rất khó để tạo được sự đồng cảm”, cô chia sẻ.

Giúp học sinh tự hào về bản sắc dân tộc

Sau sáp nhập cô Hoa tiếp tục được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Dền Sáng. Không chỉ học tiếng Mông để giao tiếp, cô Hoa cùng Ban giám hiệu và giáo viên nhà trường còn quan tâm đến việc giúp học sinh trân trọng ngôn ngữ, bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Cô Hoa bên các học trò vùng cao.

Tại trường, học sinh được khuyến khích mặc trang phục truyền thống vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Nhà trường cũng tổ chức các hoạt động tìm hiểu văn hóa như giới thiệu trang phục, bài hát, điệu múa khèn Mông. Giáo viên hướng dẫn các em tập múa Sinh tiền, qua đó tạo cơ hội để học sinh tiếp xúc và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Nỗ lực này tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với xây dựng văn hóa học đường năm 2026. Trong đợt cao điểm từ ngày 18 đến 24/11, Trường PTDTBT THCS Dền Sáng tổ chức các hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa tại điểm trường chính và hai phân hiệu Dền Sáng, Dền Thàng.

Điểm nhấn là chương trình “Em yêu văn hóa quê hương” diễn ra ngày 23/11, với các hoạt động giới thiệu trang phục truyền thống, tìm hiểu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, phong tục và di sản văn hóa địa phương. Tại điểm trường chính, nhà trường còn mời nghệ nhân múa khèn Mông Thào A Dúa đến giao lưu, biểu diễn và giới thiệu về tiếng khèn, các điệu múa truyền thống. Qua phần trình diễn và chia sẻ của nghệ nhân, học sinh hiểu thêm về ý nghĩa của tiếng khèn trong đời sống tinh thần đồng bào Mông.

Từ những hoạt động ấy, cô Hoa cùng đồng nghiệp không chỉ giúp học sinh thêm gắn bó với trường lớp mà còn tạo môi trường để các em trân trọng, gìn giữ tiếng nói, trang phục và nghệ thuật dân gian của dân tộc mình.