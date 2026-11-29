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Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về vấn đề này, Thạc sĩ, đại úy Vũ Thị Hạnh, chuyên gia đến từ Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, tác giả nghiên cứu chuyên sâu về phát triển và sử dụng AI có nhạy cảm giới, có trách nhiệm giới trong xã hội số, đã phân tích cơ chế hình thành thiên lệch giới trong vòng đời AI và chỉ ra các khoảng trống chính sách cần sớm lấp đầy.

PV: Nhiều người nghĩ AI vận hành bằng máy móc nên sẽ khách quan. Tuy nhiên, vì sao các hệ thống AI lại phát sinh và khuếch đại thiên lệch giới, thưa chị?

Thạc sĩ, đại úy Vũ Thị Hạnh: Các nghiên cứu thực nghiệm trong gần 1 thập kỷ qua đã chỉ ra rằng AI không trung lập về giới. Phần lớn hệ thống AI hiện nay hoạt động theo cơ chế "học máy", tức là máy tính tự lần tìm quy luật từ những dữ liệu mẫu do con người cung cấp. Khi dữ liệu đầu vào phản ánh những định kiến có sẵn trong xã hội, AI sẽ học theo và biến chúng thành sự thiên lệch giới trong chính kết quả mà hệ thống đưa ra.

Sự thiên lệch giới không xuất hiện ở một điểm đơn lẻ mà có thể bám theo suốt vòng đời phát triển và vận hành của AI. Khi dữ liệu huấn luyện thiếu cân đối, máy móc sẽ "học" theo sự lệch pha đó và nhân rộng sai sót trong thực tế. Một số hệ thống nhận diện khuôn mặt thương mại từng có tỷ lệ sai gần 35% ở phụ nữ da sẫm màu, trái ngược với mức dưới 1% ở nam giới da sáng màu. Con số này cho thấy rủi ro sai lệch của AI không chia đều cho mọi nhóm người. Ngay ở khâu gán nhãn và biểu diễn dữ liệu, cách sắp xếp từ ngữ hay thông tin cũng có thể vô tình gắn sẵn khuôn mẫu giới vào từng vai trò, nghề nghiệp.

Đáng lo hơn, khi bước vào khâu huấn luyện, mức độ thiên lệch của mô hình có thể còn bị phóng đại lớn hơn cả dữ liệu ban đầu. Một nghiên cứu về nhận dạng hoạt động qua hình ảnh ghi nhận tỷ lệ gắn hành động "nấu ăn" với nữ giới tăng từ 67% ở dữ liệu đầu vào lên tới 84% sau khi huấn luyện. Tương tự, các mô hình ngôn ngữ lớn cũng dễ lặp lại lối mòn khi gắn phụ nữ với gia đình, nội trợ, còn nam giới với sự nghiệp và quyền lực.

Khi đưa AI vào áp dụng thực tế, nếu không kiểm tra xem công nghệ đó tác động khác nhau thế nào tới phụ nữ và nam giới, hệ thống rất dễ gây thiệt thòi cho những nhóm vốn ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ. Chẳng hạn, có thuật toán phân bổ chăm sóc y tế dựa vào số tiền bệnh nhân từng chi trả để đoán mức độ bệnh nặng nhẹ. Cách làm này vô tình gạt ra ngoài những người ít đi khám bệnh vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, dù nhu cầu chữa bệnh thực tế của họ rất cao.

Nghiêm trọng hơn, những quyết định thiếu công bằng đó lại tiếp tục được lưu lại làm dữ liệu cho các lần vận hành sau, khiến sự thiên lệch cứ thế lặp đi lặp lại và ngày càng trầm trọng hơn. Ngoài ra, cơ cấu nhân lực làm AI cũng tạo ra một nguồn thiên lệch độc lập khi phụ nữ chỉ chiếm 28,2% lao động STEM toàn cầu và 29,4% nhân lực có kỹ năng kỹ thuật AI, khiến các rủi ro liên quan đến phụ nữ dễ bị bỏ sót.

Thạc sĩ, đại úy Vũ Thị Hạnh, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

PV: AI tạo sinh đang làm thay đổi bản chất của rủi ro trên mạng ra sao đối với phụ nữ?

Thạc sĩ, đại úy Vũ Thị Hạnh: Nếu các hệ thống AI phân loại gây hại qua những quyết định sai, thì AI tạo sinh lại gây hại trực tiếp qua chính nội dung mà nó sản xuất ra. Nhiều mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay có xu hướng gắn tên phụ nữ với gia đình, con cái, việc nội trợ, còn gắn tên nam giới với kinh doanh, sự nghiệp. Nghiêm trọng hơn, công nghệ tổng hợp hình ảnh và video đang bị lợi dụng để tạo ra các sản phẩm deepfake nhắm vào phụ nữ với tỷ lệ áp đảo.

Điều đáng lo ngại là bạo lực trên cơ sở giới khi được công nghệ hóa sẽ kết hợp với các thuật toán gợi ý của nền tảng số, khiến nội dung giả mạo lan truyền rất nhanh và khó kiểm soát. Hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thương tâm lý hay hủy hoại danh dự, uy tín của nạn nhân, mà còn tạo ra tâm lý e ngại, khiến nhiều phụ nữ tự thu hẹp sự hiện diện và tiếng nói của mình trên không gian mạng. Trong khi đó, việc thiếu vắng các chỉ tiêu thống kê tách biệt giới về tình trạng xâm hại trực tuyến cũng khiến bức tranh thực tế về loại hình bạo lực mới này chưa được nhận diện đầy đủ.

PV:Nhiều nước đã ban hành luật hoặc quy định quản lý AI. Các khung này tiếp cận vấn đề công bằng giới thế nào và còn thiếu gì?

Thạc sĩ, đại úy Vũ Thị Hạnh: Xu hướng quản lý AI trên thế giới hiện nay là siết dần kỷ cương, chuyển từ những cam kết đạo đức tự nguyện sang các quy định có tính ràng buộc pháp lý, mỗi nước một cách tiếp cận. Chẳng hạn, Liên minh châu Âu phân loại AI theo mức độ rủi ro và buộc phải gắn nhãn nhận biết các nội dung do AI tạo ra. Hàn Quốc yêu cầu phải thông báo rõ khi sử dụng AI tạo sinh, đồng thời phải có con người giám sát đối với các hệ thống AI tác động lớn trong lĩnh vực y tế, tài chính hay hạ tầng thiết yếu. Trong khi Nhật Bản ưu tiên thúc đẩy đổi mới công nghệ, Trung Quốc lại siết chặt quản lý theo từng mảng cụ thể như thuật toán gợi ý nội dung, công nghệ giả mạo deepfake và AI tạo sinh.

Tuy nhiên, khoảng trống lớn nhất là các bộ luật này mới chỉ dừng lại ở những tuyên bố chung chung như "bảo đảm công bằng, không phân biệt đối xử", chứ chưa có thước đo cụ thể nào dành riêng cho vấn đề giới. Cụ thể, luật chưa quy định mức độ chênh lệch tối đa cho phép khi AI xử lý dữ liệu giữa nam và nữ, cũng chưa bắt buộc các đơn vị vận hành phải báo cáo hay thống kê riêng tác động đối với phụ nữ sau khi đưa công nghệ vào sử dụng.

Nói cách khác, các khung pháp lý hiện nay mới chỉ dừng ở mức "nhạy cảm giới" trên tuyên bố nguyên tắc, chứ chưa đạt tới mức "trách nhiệm giới" bằng các cơ chế kiểm soát thực chất.

PV:Tại Việt Nam, khi Luật Trí tuệ nhân tạo và Chiến lược quốc gia về AI đã có, khung thể chế của chúng ta đang có thuận lợi và khoảng trống gì về giới?

Thạc sĩ, đại úy Vũ Thị Hạnh: Khung thể chế của Việt Nam có nhiều thuận lợi và đã đạt mức nhạy cảm giới ở phương diện nguyên tắc. Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 xác lập nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, công bằng, không thiên lệch; phân loại AI theo 3 mức rủi ro; yêu cầu đánh giá sự phù hợp với AI rủi ro cao; bắt buộc gắn dấu hiệu nhận biết nội dung do AI tạo ra và cấm dùng AI để lừa dối, tạo nội dung giả mạo gây hại hay lợi dụng nhóm dễ tổn thương. Cùng với đó, Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc gắn nhãn nội dung do AI tạo ra, còn Chiến lược quốc gia về AI đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 8 mô hình AI tiếng Việt và quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Tuy nhiên, đối chiếu với thang 3 cấp độ tiếp cận giới gồm nhạy cảm giới, trách nhiệm giới và chuyển đổi giới, khung thể chế của Việt Nam vẫn còn 4 khoảng trống ở mức trách nhiệm giới và chuyển đổi giới. Thứ nhất, chưa có hướng dẫn về tiêu chí giới khi đánh giá sự phù hợp đối với nhóm AI rủi ro cao như tuyển dụng, tín dụng, giáo dục, y tế, dịch vụ công. Thứ hai, chưa có bộ dữ liệu tiếng Việt đã rà soát giới và bộ chuẩn đánh giá thiên lệch giới dùng chung. Thứ ba, chưa có quy định về thống kê tách biệt giới đối với việc tiếp cận công nghệ và tình trạng xâm hại trực tuyến. Thứ tư, Chiến lược quốc gia về AI chưa đề cập trực tiếp đến bình đẳng giới hay nhóm yếu thế, đồng thời chưa có đòn bẩy nâng tỷ lệ nữ trong nhân lực AI và ưu tiên ứng dụng đáp ứng giới.

PV:Phát triển AI chủ quyền có ý nghĩa gì với bình đẳng giới và tự làm chủ mô hình AI tiếng Việt có tự động giúp AI công bằng về giới không?

Thạc sĩ, đại úy Vũ Thị Hạnh: AI chủ quyền là năng lực độc lập của quốc gia trong xây dựng, vận hành và kiểm soát chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng tính toán, dữ liệu, mô hình nền tảng đến ứng dụng. Đây là điều kiện cần nhưng chưa đủ để có AI có trách nhiệm giới. Nếu dữ liệu tiếng Việt vẫn chứa định kiến giới, thì mô hình thuần Việt cũng có thể bị thiên lệch không kém mô hình nước ngoài, vì nguồn dữ liệu tiếng Việt ít hơn nhiều so với tiếng Anh và các khuôn mẫu giới trong ngôn ngữ chưa từng được đo lường một cách hệ thống.

Khi làm chủ dữ liệu huấn luyện và quy trình đánh giá, Việt Nam mới có thể kiểm tra, sửa chữa và công khai mức độ công bằng giữa nữ và nam của mô hình. Nhưng lợi thế này chỉ thành lợi thế về bình đẳng giới khi đi kèm hai hạ tầng mềm là bộ dữ liệu tiếng Việt đã được rà soát giới và bộ chuẩn đánh giá thiên lệch giới bằng tiếng Việt dùng chung.

PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!

(còn nữa)