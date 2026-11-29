Sự gắn kết ba thành tố

Việc giáo dục đạo đức lúc này có cần không? Câu hỏi được đặt cho trí tuệ nhân tạo - Gemini và nhận được câu trả lời rằng: Cần và cần hơn trước rất nhiều. Mở đầu phần phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026, GS. TS Nguyễn Văn Minh dẫn lại như vậy và khẳng định trong bối cảnh mới, những vấn đề xã hội mới đặt ra về cách ứng xử mới đang đòi hỏi giáo dục đạo đức phải thích ứng với thời đại.

"Trong các cuộc trò chuyện với sinh viên, tôi thường nói với họ rằng: Giá như sinh viên không nói tục, không chửi bậy, không vứt rác lung tung thì tuyệt vời biết bao nhiêu! Và các em đùa với tôi là: Thầy ạ, trên đời không có giá như! Điều đấy có nghĩa rằng, nhiệm vụ, trọng trách của chúng ta đối với học sinh, sinh viên không phải đặt vấn đề 'giá như' mà phải 'thực đối', nghĩa là giáo dục đạo đức phải đi vào thực chất", GS. TS Nguyễn Văn Minh chia sẻ thêm.

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, GS. TS Nguyễn Văn Minh phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. Nguồn: quochoi.vn

Theo GS. TS Nguyễn Văn Minh, một bộ phận học sinh, sinh viên hiện nay vẫn có những hành vi lệch chuẩn như thiếu ý thức, thiếu trung thực, quay cóp, nói tục, ứng xử thiếu lễ phép với bố mẹ, thầy cô; lớn hơn thì ứng xử thiếu văn minh trên mạng xã hội, thiếu kỹ năng sống, thậm chí vi phạm pháp luật.

Ông chỉ rõ đạo đức không phải bẩm sinh hay tự nhiên có, mà hình thành qua dạy dỗ, bồi đắp, hướng dẫn và tự tu dưỡng, gắn với bản sắc, văn hóa và lịch sử dân tộc. Trong đó ba thành tố không thể tách rời gồm: gia đình, nhà trường và xã hội.

Gia đình là trường học đầu đời và suốt đời, nơi bố mẹ là tấm gương sống qua cách ứng xử với ông bà, hàng xóm, đồng nghiệp, giữ hòa khí, không nuông chiều thái quá hay để mỗi người cắm mặt vào điện thoại trong bữa ăn làm rạn nứt giá trị giáo dục.

Nhà trường là nơi thầy cô phải làm gương, không "nói một đường làm một nẻo"; không thể chỉ trông chờ vào một môn học mà cần sự vào cuộc của mọi môn học, mọi thầy cô để đạo đức hiện diện trong ứng xử hằng ngày.

Xã hộilà môi trường thực để thể hiện, kiểm chứng, giám sát và điều chỉnh hành vi đạo đức.

Bồi đắp liên tục và lâu dài

GS. TS Nguyễn Văn Minh phân tích từng chặng giáo dục để định hướng, bồi đắp giáo dục nhân cách, đạo đức cho thế hệ trẻ một cách phù hợp.

Theo đó, ở bậc tiểu học, nơi trẻ dễ bắt chước, tin tưởng người có thẩm quyền như cha mẹ, thầy cô, cần nuôi dưỡng tâm hồn bằng trò chơi dân gian, ca dao, lời ru, đồng dao và tình yêu thương, làm gương bằng hành động cụ thể thay vì lý thuyết khô cứng.

Ở bậc THCS cần gắn kết với quan hệ xã hội và Tổ quốc, giúp học sinh hiểu về đất nước, non sông, lòng biết ơn từ những điều bình dị và lịch sử dân tộc cả chiến thắng lẫn những trang bi tráng.

Từ bậc THPT cần gắn giáo dục với bồi đắp khát vọng, trách nhiệm, bản sắc và lòng tự tôn dân tộc; mở mang tầm nhìn để học sinh biết mình đang ở đâu, đất nước đang ở đâu, nuôi dưỡng tâm hồn từ quê hương và trí tuệ từ tri thức nhân loại. Đồng thời, cần xây dựng "bộ lọc" giúp các em phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, nên làm và không nên làm giữa môi trường thông tin, đa văn hóa rộng mở.

Hội thảo Giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 27/11. Ảnh: Phạm Thắng

"Trong thời đại hội nhập mà thiếu đi lòng tự tôn, phai nhạt bản sắc thì rất nguy hại. Giáo dục phải làm sao để các em thấm thía rằng một con người mà không biết về ngọn nguồn quê hương đất nước thì tất cả mơ ước đều chỉ là viển vông. Để đi đến hạnh phúc và tương lai, có hai điều căn cốt là tâm hồn phải được nuôi dưỡng từ mảnh đất nơi mình sinh ra và trí tuệ được khôn lớn từ những điều hiểu biết vô tận của nhân loại. Đồng thời, giáo dục cần hiểu bồi đắp giá trị này là một quá trình, liên tục, lâu dài chứ không thể là ngày một ngày hai", GS. TS Nguyễn Văn Minh nói.

Nói về nguyên tắc, kỷ luật trong giáo dục, bồi đắp đạo đức, nhân cách cho học sinh, GS. TS Nguyễn Văn Minh cho rằng bên cạnh đề ra những nguyên tắc cũng cần phải đi đôi với có chế tài, kỷ luật rõ ràng, nghiêm ngặt: "Xây dựng nội quy, quy chế đồng thời phải giải thích rõ về hình phạt khi vi phạm. Và chế tài ở đây cũng phải hợp lý, quan trọng để học sinh khi phạm phải nhận thức được lỗi, phải tự giác chấp hành chứ không phải bị ép buộc chấp hành".

Từ đây, GS. TS Nguyễn Văn Minh đưa ra những giải pháp trọng tâm. Một là, xây dựng văn hóa từ trong gia đình, làng xóm, khu phố, cộng đồng dân cư một cách thực chất và đúng nghĩa. Hai là, nhà trường là thầy cô phải làm gương. Từng chi tiết trong sách vở, trong bài học không chỉ chứa đựng tri thức thông thường mà phải có tầm văn hóa, phải được chú trọng, đầu tư chỉn chu. Ba là, đoàn thể, cơ quan tạo ra môi trường văn hóa, nền tảng ứng xử chuẩn mực của xã hội.

Kết hợp các giải pháp này là cách nuôi dưỡng tâm hồn, tạo nên những công dân vừa "hồng", vừa "chuyên" trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu.