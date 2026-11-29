Hoạt động nhằm tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, bảo đảm chất lượng giao quân và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.

Đến kiểm tra công tác tổ chức khám tuyển, động viên các công dân tham gia khám sức khỏe có Đại tá Phạm Văn Huynh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên; ông Lâm Bá Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Qua kiểm tra, lãnh đạo ghi nhận công tác chuẩn bị và tổ chức khám tuyển được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. (Ảnh: Hồng Châu)

Qua kiểm tra, lãnh đạo ghi nhận công tác chuẩn bị và tổ chức khám tuyển được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Các khâu khám được bố trí khoa học, bảo đảm quy trình và điều kiện chuyên môn.

Lãnh đạo phường đề nghị các lực lượng liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện khám tuyển khách quan, chính xác, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của từng công dân, làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tại buổi khám tuyển, công dân được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra các chỉ số thể lực như chiều cao, cân nặng, huyết áp; đồng thời khám các chuyên khoa gồm thị lực, tai, mũi, họng, thần kinh và những nội dung chuyên môn khác theo quy định. Trên cơ sở kết quả khám, cơ quan chức năng tiến hành đánh giá, phân loại sức khỏe của từng trường hợp.

Việc tổ chức khám tuyển nghiêm túc, đúng quy định là bước quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Qua đó, phường Hồng Châu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027.