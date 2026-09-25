VKSND khu vực 7, tỉnh Ninh Bình trực tiếp kiểm sát tại Công an các phường

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát và nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm sát. Đồng thời, tập trung kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, xác định thẩm quyền; trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết nguồn tin; việc lập, quản lý hồ sơ, sổ sách và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Giang Nam, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7, Trường đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Công an phường Thiên Trường.

Sau khi nghe đại diện Công an 3 phường báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan và đối chiếu việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin.

Đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Công an phường Mỹ Lộc.

Qua kiểm sát cho thấy, Công an các phường: Nam Định, Thiên Trường và Mỹ Lộc cơ bản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc quản lý hồ sơ, sổ sách được thực hiện tương đối đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Công an phường Nam Định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và trực tiếp trao đổi, hướng dẫn Công an các phường khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và công tác phối hợp trong thời gian tới.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã, phường có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.