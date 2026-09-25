Lãnh 19 năm tù vì dùng sổ đỏ giả lừa chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 10-2021 đến tháng 10-2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên Như đặt mua trên mạng các giấy tờ giả gồm: 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cùng 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cùng 1 hợp đồng vay tiền của người khác có công chứng.

Sau đó, Như rủ chị Nguyễn Thị Ngọc Y. (35 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) nhận thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất để cho vay tiền có lãi suất, mỗi người bỏ 50%.

Theo thỏa thuận, Như trực tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất của người cần thế chấp vay tiền, làm thủ tục công chứng xong thì đưa cho chị Y. giữ. Chị Y. sẽ đưa tiền cho Như để Như đưa cho người vay tiền. Chị Y. tưởng thật nên đồng ý. Như đưa cho chị Y. các giấy tờ giả để thế chấp vay tiền và chiếm đoạt của chị Y. tổng cộng số tiền 2,5 tỷ đồng.

Hành vi của Như đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu của cá nhân; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của cơ quan, tổ chức nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.