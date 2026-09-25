Phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển 900 bao thuốc lá lậu

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút sáng ngày 25/9/2026, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 80, khi đến khu vực ấp Tám Thước, xã Kiên Lương thì phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 68C-037.38 do tài xế Hoạt Yên, SN 1985, cư trú: Tổ 5, khu phố Xà Xía, Phường Hà Tiên, tỉnh An Giang điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Phương tiện và tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng xe có 2 thùng giấy và 1 bọc nylon màu đen, bên trong có chứa 900 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu: Jet và Hero.

Qua làm việc ban đầu, tài xế Hoạt Yên khai nhận: mua số thuốc lá lậu trên từ một người lạ mặt tại phường Hà Tiên rồi vận chuyển về phường Rạch Giá để bán lại kiếm lời. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc Tổ công tác đã bàn giao cho Công an xã Kiên Lương tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.