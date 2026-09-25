Dùng dao tấn công bố đẻ sau mâu thuẫn, người đàn ông bị khởi tố

Bị can Ngô Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu phố Hà An 1, phường Hà An, TP Quảng Ninh) để điều tra về tội “Giết người”, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/8/2026, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hùng đi xe máy đến nhà bố đẻ là ông Ngô Văn Nghĩa (SN 1965, cùng trú tại khu phố Hà An 1) để nói chuyện.

Thấy ông Nghĩa ở khu vực bếp, Hùng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông. Trong lúc giằng co, Hùng lấy một con dao tại bếp, nhiều lần tấn công bố đẻ. Ông Nghĩa đưa tay chống đỡ nên bị thương ở tay và vai. Khi ông Nghĩa bỏ chạy, Hùng tiếp tục đuổi theo. Nạn nhân sau đó chạy ra ngoài kêu cứu.

Hùng vứt con dao dưới gầm ghế trong phòng khách rồi rời khỏi hiện trường. Ngày 29/8, Hùng đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.