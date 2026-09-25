Người dân ở Huế tự nguyện giao nộp cá thể Diều núi quý hiếm

Ngày 25-9, UBND phường Thuận An, TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân Thuận An giao nộp cá thể Diều núi.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo từ người dân, UBND phường Thuận An chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm, Công an phường, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Tổ dân phố Tân Mỹ tổ chức tiếp nhận cá thể động vật hoang dã.

Cá thể này do ông Hồ Bảo Lực, trú tại số 74 Kinh Dương Vương, phường Thuận An, TP Huế, tự nguyện giao nộp.

Qua xác định, đây là một cá thể Diều núi, tên khoa học Nisaetus nipalensis, trọng lượng 1,2 kg, thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31-12-2025. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Diều núi có tình trạng sức khỏe ổn định.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An sẽ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý cá thể động vật hoang dã này theo đúng quy định.

Theo quy định pháp luật về lâm nghiệp, các hành vi săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng trái quy định đều bị nghiêm cấm.

Đối với hành vi săn, bắt, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định, Nghị định 146/2026/NĐ-CP quy định mức xử phạt tùy theo loài và giá trị tang vật. Với động vật rừng thuộc nhóm IIB, mức phạt được xác định theo từng khoảng giá trị tang vật và có thể kèm hình thức tịch thu tang vật vi phạm.

Do đó, trong trường hợp phát hiện hoặc đang lưu giữ động vật hoang dã, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, thay vì tự ý nuôi nhốt hoặc mua bán. Việc ông Hồ Bảo Lực chủ động giao nộp cá thể Diều núi giúp cơ quan chức năng tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định.

Trên địa bàn TP Huế, lực lượng kiểm lâm thời gian qua cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi liên quan đến tàng trữ, mua bán, quảng cáo động vật hoang dã, nhất là trong thời điểm các loài chim hoang dã, chim di cư xuất hiện.

Việc người dân chủ động thông báo và tự nguyện giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật rừng, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.