Thống nhất cách áp dụng chính sách thuế trong thương mại điện tử

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử Lý Thị Hoài Hương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Cục Thuế)

Phát biểu khai mạc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử Lý Thị Hoài Hương nhấn mạnh, sự phát triển nhanh của hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, với nhiều mô hình và phương thức giao dịch, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với cơ quan thuế. Cùng với việc nắm chắc quy định, công chức thuế cần hiểu đúng bản chất giao dịch để áp dụng thống nhất và tổ chức thực hiện thuận lợi, minh bạch, hiệu quả.

Theo bà Lý Thị Hoài Hương, giảng viên lớp tập huấn cần tập trung vào những điểm mới có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, những nội dung dễ có cách hiểu khác nhau và các vướng mắc thường gặp khi triển khai. “Việc truyền đạt cần gắn quy định với quy trình thực hiện và tình huống thực tế, giúp học viên có thể vận dụng ngay sau tập huấn”, bà Hương yêu cầu.

Lớp tập huấn diễn ra trong ngày 25/9. Chuyên đề buổi sáng cập nhật chính sách quản lý thuế đối với thương mại điện tử theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, Thông tư số 89/2026/TT-BTC và quy định về hóa đơn, chứng từ theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, Thông tư số 91/2026/TT-BTC. Nội dung tập trung làm rõ trách nhiệm của các bên trong khai, nộp thuế; các quy định về tính thuế, phân bổ thuế, miễn, giảm, xử lý nợ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Toàn cảnh chương trình tập huấn nghiệp vụ quản lý thuế thương mại điện tử năm 2026. (Ảnh: Cục Thuế)

Chuyên đề buổi chiều tập trung hướng dẫn khai, nộp thuế điện tử đối với chủ quản nền tảng và hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số. Trọng tâm là xác định doanh thu, trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế thay của nền tảng, đồng thời phân biệt phần doanh thu đã được nộp thuế thay với phần người bán phải tự khai, tự nộp. Các tình huống hủy giao dịch, hoàn, trả hàng, khai bổ sung và xử lý thuế nộp thừa, thiếu, trùng được dành thời lượng riêng, phục vụ công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi sôi nổi, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình quản lý và hỗ trợ người nộp thuế tại đơn vị. Nội dung thảo luận gắn với các tình huống thực tế trong khai, nộp thuế điện tử, xác định nghĩa vụ của nền tảng và người bán.

Qua trao đổi với giảng viên, học viên có thêm cơ sở đối chiếu quy định với từng trường hợp cụ thể, làm rõ những nội dung còn có cách hiểu khác nhau. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cũng được đặt ra để cùng thảo luận, nhận diện các nội dung cần tiếp tục hướng dẫn, góp phần thống nhất việc thực hiện trong toàn hệ thống.