Tin lời hứa giúp xuất khẩu cau khô, cặp vợ chồng mất hơn 5,3 tỉ đồng

Bị can Trương Minh Hiếu tại cơ quan Công an.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trương Minh Hiếu (SN 2005, trú tại Đông Triều, TP Quảng Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5/2025, anh T.Q.C. (SN 1988, trú tại phường Móng Cái 3, TP Quảng Ninh) nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa. Dù không có chuyên môn, không quen biết cán bộ hải quan, biên phòng và không có khả năng thực hiện thủ tục, Hiếu vẫn nói có thể “lo” xuất khẩu cau khô sang Trung Quốc qua cửa khẩu tại Cao Bằng.

Từ ngày 28/5 đến 30/8/2025, vợ chồng anh C. đã nhiều lần chuyển cho Hiếu tổng cộng 5.380.560.000 đồng. Cơ quan điều tra xác định, để tạo lòng tin, Hiếu dựng lên các “mối quan hệ” với cán bộ cơ quan chức năng, liên tục thông báo sai sự thật về tiến độ công việc và làm giả một biên lai chuyển tiền 130 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Hiếu hoàn trả một phần tiền; số còn lại chưa hoàn trả là hơn 3,2 tỉ đồng. Theo Cơ quan điều tra, Hiếu đã sử dụng tiền nhận được để mua sắm, kinh doanh và chi tiêu cá nhân.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thủ tục xuất nhập khẩu qua cơ quan có thẩm quyền, thận trọng với người tự nhận có “quan hệ” để giải quyết công việc và yêu cầu chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ tin nhắn, chứng từ giao dịch và trình báo cơ quan Công an.