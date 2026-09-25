Rà soát nguồn tin, vụ án tạm đình chỉ và thi hành án hình sự tại cộng đồng

Hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát.

Vừa qua, VKSND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm; quản lý nguồn tin, vụ án tạm đình chỉ và thi hành án hình sự tại cộng đồng tại Công an xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phan Văn Chiến - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Phò - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk; Trung tá Bùi Đình Trung - Phó Trưởng Công an xã cùng cán bộ, chiến sĩ và Điều tra viên đang công tác tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Chiến công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát, quán triệt nội dung, yêu cầu và đề nghị các thành phần tham gia phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ cuộc kiểm sát.

Đại diện Công an xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả tự kiểm tra đối với công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm; quản lý nguồn tin, vụ án tạm đình chỉ và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đoàn trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin; công tác quản lý nguồn tin, vụ án tạm đình chỉ và việc tổ chức thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đối với công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, Đoàn tập trung kiểm tra việc lập, quản lý hồ sơ; công tác tham mưu và phối hợp trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận sự chủ động của Công an xã trong tham mưu UBND xã thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và lực lượng liên quan quản lý, giáo dục người chấp hành án, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Một nội dung được Đoàn kiểm sát dành nhiều thời gian rà soát là các nguồn tin, vụ án đang tạm đình chỉ. Trên cơ sở từng hồ sơ, chỉ huy Công an xã, Điều tra viên và Kiểm sát viên cùng trao đổi, làm rõ căn cứ, lý do tạm đình chỉ, những nội dung đã xác minh và những vấn đề còn phải tiếp tục làm rõ để xác định hướng giải quyết.

Đối với những hồ sơ còn khó khăn trong đánh giá chứng cứ, xác định dấu hiệu tội phạm, hành vi vi phạm hoặc áp dụng pháp luật, hai đơn vị trao đổi cụ thể từng nội dung. Riêng những trường hợp liên quan đến thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, Đoàn kiểm sát và Công an xã tập trung rà soát thời điểm xảy ra hành vi, tài liệu, chứng cứ và căn cứ pháp lý có liên quan, bảo đảm việc giải quyết khách quan, chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với những trường hợp lý do tạm đình chỉ không còn, các nội dung cần tiếp tục xác minh được xác định cụ thể để chủ động thực hiện. Với các hồ sơ có căn cứ giải quyết theo hướng kết thúc, hai bên thống nhất tiếp tục rà soát toàn diện tài liệu, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý trước khi thực hiện quyết định tố tụng theo thẩm quyền.

Bên cạnh hoạt động kiểm sát trực tiếp, Kiểm sát viên VKSND khu vực 8 cũng trao đổi với Điều tra viên Công an xã Đắk Sắk về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn giải quyết nguồn tin về tội phạm và quản lý hồ sơ tạm đình chỉ.

Việc trao đổi trực tiếp từng hồ sơ góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Công an xã và Viện kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ tố tụng hình sự ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phò ghi nhận những nỗ lực của Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy Công an xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Chủ tịch UBND xã cũng đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý địa bàn; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; quản lý vụ án tạm đình chỉ và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Phan Văn Chiến ghi nhận những kết quả Công an xã Đắk Sắk đã đạt được. Đối với các vi phạm, thiếu sót được phát hiện, VKSND khu vực 8 sẽ tổng hợp, ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục theo quy định.

Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị Công an xã tiếp tục chủ động phối hợp với Viện kiểm sát, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, quản lý các vụ án tạm đình chỉ và thi hành án hình sự tại cộng đồng, bảo đảm đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật.

Thay mặt đơn vị, Trung tá Bùi Đình Trung - Phó Trưởng Công an xã Đắk Sắk nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và lãnh đạo UBND xã; yêu cầu cán bộ, Điều tra viên phụ trách từng lĩnh vực nghiên cứu, cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, khắc phục tồn tại, chuẩn hóa hồ sơ, sổ sách và quy trình công tác.

Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, quản lý hồ sơ tạm đình chỉ và thi hành án hình sự tại cộng đồng, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đúng quy định pháp luật.