Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong số tiền hơn 100 tỷ đồng

Ngày 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác.

Tại phiên tòa, vị chủ tọa công bố văn bản mà Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gửi đến tòa, trong đó có nội dung đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Tiến.

Theo nội dung văn bản, cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, cho thấy việc xây dựng các cơ sở này là đúng đắn, trong đó có đóng góp của bà Tiến.

Chủ tọa phiên tòa cũng cho biết bà Tiến đã khắc phục xong hậu quả vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Cựu Bộ trưởng bị buộc khắc phục số tiền lớn

Theo bản án sơ thẩm, bà Tiến khi là người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều mặt công tác, trong đó có công tác kế hoạch tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng…

Đối với hai dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 dự án, là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ, Bộ Y tế) triển khai thực hiện, dẫn đến nhiều sai phạm khác, khiến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

HĐXX cấp phúc thẩm cũng cho rằng bà Tiến không trực tiếp thực hiện, gây ra hậu quả thất thoát, lãng phí đối với 2 dự án, nhưng sai phạm của bị cáo là cơ sở để các bị cáo khác thực hiện, dẫn đến nhiều sai phạm khác.

Cựu Bộ trưởng được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) chi cho 7,5 tỷ đồng. Vì vậy, bà Tiến phải nhận hình phạt tương ứng với vị trí, vai trò của người đứng đầu.

Số tiền bà Tiến đã nhận từ 2 thuộc cấp là tiền do phạm tội mà có (tiền nhận hối lộ) nên phải bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Bản án sơ thẩm xác định tổng số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát, lãng phí do hành vi của các bị cáo gây ra là hơn 803 tỷ đồng (thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí hơn 733 tỷ đồng). Các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước với tỷ lệ tương ứng với vai trò, hành vi của từng người.

Trong đó, bà Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền bị thất thoát.

Giai đoạn xét xử sơ thẩm, bà Tiến đã tự nguyện nộp hơn 17 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và nộp 7,5 tỷ đồng tiền hưởng lợi từ hành vi nhận hối lộ.