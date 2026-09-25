Ném gạch vào người đi đường, nam sinh 17 tuổi bị khởi tố

Thông tin từ cơ quan Công an, vụ việc xảy ra tối 24/5/2026 trên đường Sài Thị, thuộc thôn Phố Phủ, xã Khoái Châu.

Thời điểm trên, anh Quang Đ.D. (SN 2007, trú thôn Cẩm Khê, xã Khoái Châu) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên ném gạch vào người và phương tiện.

Anh D. hoảng sợ điều khiển xe bỏ chạy. Xe mô tô va vào cột sắt của lán trước cửa một nhà dân khiến anh D. bị thương vùng đầu. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, tối 24/5, N.G.L. đi cùng H.N.Q. (SN 2009, cùng trú thôn Phố Phủ) trên đường Sài Thị thì bị một nhóm thanh niên nháy đèn, có hành vi khiêu khích.

Bực tức, L. nhặt một viên gạch trên đường với mục đích nếu gặp lại nhóm thanh niên này sẽ ném trả. Khi thấy anh D. điều khiển xe mô tô đi tới, L. cho rằng anh D. là người trong nhóm đã khiêu khích mình trước đó nên đã ném viên gạch về phía nạn nhân.

Hậu quả, anh D. bị thương với mức tổn hại sức khỏe được xác định là 54%.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ, ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.G.L. về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý theo quy định.