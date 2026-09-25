Phát hiện tinh thể nước đá trên nhiều gói thịt tại 6 tủ đông ở Rạch Giá

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang kiểm tra các sản phẩm thịt bày bán tại cửa hàng.

Chiều 25-9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại địa điểm kinh doanh số 2 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 1 tại phường Rạch Giá.

Qua kiểm tra, cơ sở xuất trình các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và an toàn thực phẩm, gồm giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, xác nhận đủ sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hoạt động sơ chế thịt heo và mua bán thịt gà nguyên con.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang kiểm tra việc bảo quản các sản phẩm thịt heo, gà tại cửa hàng.

Về điều kiện cơ sở, đoàn kiểm tra ghi nhận địa điểm rộng rãi, thoáng mát; nền gạch, tường bê tông kiên cố, khô ráo. Cơ sở có thiết bị rửa, khử trùng tay, dụng cụ thu gom rác thải và thực hiện chuyển giao cho đơn vị xử lý theo quy định. Quy trình sản xuất được bố trí theo nguyên tắc một chiều.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở chưa có đầy đủ thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố khác ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm đối với từng loại sản phẩm.

Đáng chú ý, tại 6 tủ đông, một số gói thịt xuất hiện nhiều tinh thể nước đá trên bề mặt bao bì và bề mặt sản phẩm.

Cơ sở kinh doanh chủ yếu thịt heo tươi, với sản lượng bình quân khoảng 1,5 - 2 con/ngày, cùng thịt gà làm sạch nguyên con, xúc xích, trứng gà... Doanh thu khoảng 18 triệu đồng/ngày. Sản phẩm được cung cấp cho trường học, doanh nghiệp, cửa hàng, quán ăn và người tiêu dùng bán lẻ.

Đoàn kiểm tra yêu cầu đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền đến Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang làm việc lúc 9 giờ ngày 28-9 để tiếp tục xử lý các nội dung liên quan.