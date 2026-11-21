Tại bản Lòm-K.Chăm, chị Hồ Thị Xiêm được cán bộ Công an xã Dân Hóa đến nhà thu nhận thông tin làm căn cước và hướng dẫn thủ tục định danh điện tử. Chị Xiêm thuộc hộ nghèo lại đang mang thai, trong nhà không có phương tiện đi lại. Mỗi lần cần giải quyết công việc ở trung tâm xã, chị chủ yếu phải đi bộ. Chị Xiêm bộc bạch: “Mình thuộc diện hộ nghèo, đến cái xe cũng không có mà đi nên mỗi lần làm gì đều phải đi bộ. Nhà cách UBND xã khá xa nên đi lại gặp nhiều khó khăn. May là được các anh công an, cán bộ cơ sở quan tâm, về tận nhà hỗ trợ làm căn cước, xác thực các yêu cầu của bản thân theo quy định nên mình rất mừng”.

Ở bản Ra Mai, anh Hồ Kết cũng được cán bộ Công an xã đến tận nhà hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Anh Kết sinh ra đã có đôi chân không lành lặn, mắc bệnh teo chân nên di chuyển chủ yếu bằng đôi tay. Từ bản Ra Mai về trung tâm xã hơn 15km, quãng đường này là trở ngại lớn mỗi khi anh cần giải quyết công việc. Anh Kết chia sẻ: “Tôi sinh ra đã có đôi chân không lành lặn, đi lại rất khó khăn. Nay được các anh công an về tận nhà hướng dẫn số hóa thủ tục hành chính nên tôi vui lắm”.

Công an xã Dân Hóa thu nhận thông tin làm căn cước cho người dân - Ảnh: Q.N

Dân Hóa là xã miền núi, biên giới, địa hình đồi dốc, các bản nằm rải rác. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; nhiều người chưa có điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo các thao tác trên ứng dụng số. Đây là lý do Công an xã chú trọng hướng dẫn trực tiếp, nhất là với những hộ ở xa trung tâm, người già yếu và người khuyết tật. Công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, đồng thời, phối hợp với trưởng bản và các lực lượng liên quan hướng dẫn người dân làm căn cước, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, tích hợp giấy tờ và tài khoản an sinh xã hội.

Các tổ công tác lưu động được thành lập với 205 thành viên, gồm cán bộ bản, công chức, viên chức xã Dân Hóa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Gianh, lực lượng quân sự và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Các tổ phụ trách 14 bản. Từ tháng 10/2026 đến nay, lực lượng này đã hỗ trợ 2.319 hộ gia đình. Để thuận tiện cho bà con, các tổ làm việc cả thứ bảy và chủ nhật, bố trí đến tận nhà hướng dẫn những trường hợp khó khăn trong đi lại hoặc chưa biết sử dụng các ứng dụng trên điện thoại.

Đợt cao điểm được triển khai trong 3 tháng cuối năm 2026 và tiếp tục duy trì thường xuyên trong năm 2027. Đại úy Nguyễn Quốc Cường, Phó trưởng Công an xã Dân Hóa, cho biết: “Qua những trường hợp cụ thể như chị Hồ Thị Xiêm ở bản Lòm-K.Chăm và anh Hồ Kết ở bản Ra Mai, chúng tôi càng nhận thức rõ rằng, đôi khi một việc làm tưởng chừng rất nhỏ, như vượt đường xa đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm căn cước, đăng ký định danh điện tử, lại mang ý nghĩa rất lớn. Đó không chỉ là giúp người dân hoàn thành một thủ tục mà còn giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận các tiện ích số, thực hiện các giao dịch hành chính thuận lợi hơn. Ở địa bàn miền núi, biên giới như Dân Hóa, muốn chuyển đổi số thành công thì trước hết phải đưa công nghệ đến gần người dân, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi luôn tâm niệm: Việc gì có lợi cho Nhân dân thì phải hết sức làm; khó khăn của Nhân dân cũng chính là trách nhiệm của lực lượng Công an”.

Cùng với hỗ trợ tại các bản, Công an xã tham mưu UBND xã ban hành các kế hoạch triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và kế hoạch cao điểm đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp tài khoản an sinh xã hội. Trong năm 2026, đơn vị đã tham mưu 26 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Việc triển khai còn gắn với các chính sách an sinh xã hội. Đến nay, 25/26 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã đăng ký tài khoản, đạt 96,2%; 642/940 đối tượng bảo trợ xã hội đã đăng ký tài khoản, đạt 68,3%. Cả 5 người có công đều được chi trả không dùng tiền mặt.

Trong năm 2027, các tổ công tác tiếp tục duy trì hoạt động, tập trung vào những hộ ở xa trung tâm và người chưa thành thạo các thao tác trên điện thoại. Việc hướng dẫn trực tiếp sẽ tiếp tục được thực hiện để người dân không chỉ hoàn thành thủ tục mà còn từng bước sử dụng được các tiện ích số trong đời sống.