Thành viên Hội NCT xã Thanh An vận động người dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa.

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Cà Văn Lún, bản Bông, xã Thanh An vẫn tích cực tham gia các hoạt động của bản, gương mẫu trong lao động, sản xuất và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, ông Lún luôn sống trách nhiệm, làm gương từ những việc nhỏ nhất để con cháu và bà con trong bản học tập làm theo. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động chung của bản, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn hăng hái tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của gia đình. Hàng ngày ông vẫn chăm sóc vườn cây ăn quả rộng 800m2, ao nuôi cá rộng 400m2 và đàn gia cầm gần 100 con. Mô hình kinh tế của ông Lún đã mang lại hiệu quả, góp phần ổn định và nâng cao cuộc sống của gia đình, mở hướng phát triển sản xuất để người dân trong bản làm theo.

Toàn tỉnh hiện có hơn 57.000 hội viên NCT. Với tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, NCT trong tỉnh đã gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, vận động con cháu và nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, hăng hái tham gia thực hiện các phong trào thi đua. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, NCT đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Nhiều NCT là cán bộ nghỉ hưu, người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trường dòng họ đã tích cực tham gia ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách, tham gia hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước và các quy định của địa phương.

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Hưởng ứng phong trào phát triển kinh tế, NCT trong tỉnh hăng hái tham gia lao động sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; phát huy kinh nghiệm, kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi và bảo tồn các nghề truyền thống, khuyến khích con cháu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện toàn tỉnh có trên 18.000 NCT còn tham gia lao động, sản xuất; trong đó nhiều người là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hơn 360 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp. Cùng với phát triển kinh tế, NCT tích cực hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Hội NCT tỉnh đã phối hợp triển khai chương trình NCT trồng cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; đồng thời vận động hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan nông thôn, đô thị xanh - sạch - đẹp; tổ chức các mô hình điểm về thu gom, phân loại rác thải tại những nơi có điều kiện sau đó nhân rộng mô hình.

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, NCT tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia hòa giải mâu thuẫn tại cơ sở; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tại địa bàn biên giới, NCT vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, NCT thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở; tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Bằng những hành động, việc làm cụ thể, NCT tỉnh đã khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của mình trong gia đình và xã hội. Với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, NCT không chỉ góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.