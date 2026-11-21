Quốc hội khóa XVI tiếp tục chương trình làm việc với các phiên họp toàn thể tại hội trường, tập trung biểu quyết thông qua nhiều dự án luật. Ảnh: Viết Chung

Trong buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết, tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, Quốc hội thông qua các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Nhà ở. Đây là những chính sách có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Quốc hội thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Các quyết định này góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế và mở rộng không gian phát triển cho các địa phương.

Trong lĩnh vực tư pháp, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Quốc hội cũng thông qua Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc thông qua các luật sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược, người cao tuổi, bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua các luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến thể dục, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo, báo chí; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch; các luật về bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và những quy định liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Trong buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, biểu quyết thông qua 5 luật, nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Các nội dung được thông qua trong ngày thể hiện sự tập trung của Quốc hội vào việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, góp phần huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Từ 15 giờ, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2. Tại phiên họp, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Phiên bế mạc được truyền hình và phát thanh trực tiếp, đánh dấu kết thúc chương trình làm việc của kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định