Mặt bằng giá giữa ba miền có sự chênh lệch khá rõ. Miền Bắc dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg, miền Trung từ 51.000 - 56.000 đồng/kg, còn miền Nam trải rộng từ 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 20/11: Miền Bắc có nhiều nơi trên 54.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 20/11/2026 dao động từ 50.000 - 56.000 đồng/kg. Mức cao nhất được ghi nhận tại Hải Phòng, Lai Châu và Đồng Nai.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 56.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 21/11 nằm trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Hải Phòng và Lai Châu cùng có giá 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên cùng đứng ở mức 55.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên có giá 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng ở mức 53.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung từ 51.000 - 56.000 đồng/kg

Tại miền Trung, khoảng giá rộng hơn, từ 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa có giá 54.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng có giá 52.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam lên tới 57.000 đồng/kg

Miền Nam ghi nhận khoảng giá từ 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM cùng có giá 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước.

Tây Ninh đứng ở mức 56.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp có giá 55.000 đồng/kg. Vĩnh Long ở mức 53.000 đồng/kg và Cà Mau là 52.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ cùng có giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Giá lợn hơi ngày 21/11/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM đang có mức cao nhất 57.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hải Phòng và Lai Châu cùng ở mức 56.000 đồng/kg.