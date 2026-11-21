Thời tiết vùng núi phía Bắc bao phủ bởi rét đậm, đêm và sáng trời rét. Ảnh minh họa: PV.

Thời tiết tháng 12/2026: Miền Bắc rét đậm, nhiều khu vực thiếu mưa

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết nhiều khu vực có mưa trong những ngày tới; đặc biệt, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, nhiệt độ xuống thấp.

Theo bản tin dự báo tháng, nền nhiệt trong tháng 12/2026 tiếp tục trong xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên, ở miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi phía Bắc bao phủ bởi rét đậm, đêm và sáng trời rét, có nơi nhiệt độ xuống thấp từ 9-11 độ.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-15mm, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc của Quảng Trị phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ nam Quảng Trị- thành phố Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40mm; Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-150mm so với trung bình nhiều năm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa thấp hơn 10-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/11 đến ngày 22/11:

- Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; từ ngày 22/11 đêm và sáng trời rét.

- Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến hết ngày 21/11; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; ngày 22/11 có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực thành phố Huế trời lạnh.

- Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam tỉnh Quảng Trị trời lạnh.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với thay đổi và tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1–3 ngày; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai phù hợp.