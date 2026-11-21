Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi khảo sát, đánh giá một số địa điểm, Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết đề xuất Công an TP Đà Nẵng xem xét, bố trí trụ sở Công an quận Thanh Khê (cũ), tại số 324 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê làm địa điểm đặt Trung tâm Công nghệ thông tin và cơ yếu Miền Trung. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện hoạt động và nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng công nghệ thông tin, cơ yếu trong khu vực miền Trung.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lực lượng Công nghệ thông tin và cơ yếu Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo khái quát tình hình, thực trạng công tác thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và cơ yếu; đồng thời nêu những nhu cầu thực tiễn, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, một số vấn đề liên quan đến bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc, tổ chức lực lượng cơ yếu tại Công an cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu duy trì hoạt động thông suốt, an toàn của hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ huy, điều hành được tập trung trao đổi.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở những nội dung Công an TP Đà Nẵng báo cáo, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn và trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, giúp lực lượng Công nghệ thông tin và cơ yếu Công an TP có thêm cơ sở để triển khai đồng bộ các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy và địa bàn hoạt động có nhiều thay đổi. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cũng được đoàn công tác ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu đối với Công an TP trong thời gian qua. Giám đốc Công an TP khẳng định, lực lượng làm công tác cơ yếu, viễn thông và công nghệ thông tin sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng. Giám đốc Công an TP cũng mong muốn trong thời gian tới, Công an TP tiếp tục nhận được sự quan tâm, kiểm tra, hướng dẫn và đồng hành của Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu, nhất là trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm thông tin liên lạc và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin, cơ yếu.

Đối với đề xuất bố trí trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và cơ yếu Miền Trung tại địa điểm số 324 Hà Huy Tập, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu các phòng chức năng của Công an TP chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm việc chuyển giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Ghi nhận những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác viễn thông, công nghệ thông tin và cơ yếu trong thời gian qua. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết nhấn mạnh, việc nắm bắt sát tình hình thực tiễn, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết cho biết, thời gian tới, đoàn công tác sẽ tiếp tục tổng hợp những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của Công an TP Đà Nẵng, trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, có giải pháp hỗ trợ phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tiễn của địa phương. Đồng thời, Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Công an TP trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn, bảo mật thông tin và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn lực lượng.