Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, cập nhật việc điều chuyển hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm quản lý thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố về đúng cơ quan, đơn vị công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm không bỏ sót, trùng lặp hồ sơ.

UBND thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm để điều chỉnh, cập nhật, bổ sung dữ liệu (bao gồm cả các tệp hình ảnh quét từ hồ sơ giấy), hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Việc cập nhật phải bảo đảm đầy đủ các trường thông tin theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì việc cập nhật thường xuyên, kịp thời những biến động về tổ chức bộ máy và thông tin cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định hiện hành của pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu của thành phố với dữ liệu đã được tiếp nhận trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời trao đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương về những trường hợp thiếu thông tin, sai lệch, trùng lặp hoặc đồng bộ không thành công, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thực chất, liên tục và có thể khai thác, sử dụng chung. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ) thường xuyên thực hiện việc đồng bộ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.