Từ ngày 2/11/2026, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa bắt đầu tổ chức học tập, ăn ở nội trú tại điểm trường chính. Sau hai đợt tiếp nhận học sinh khối 5 vào ngày 2 và 9/11, ngày 12/11, nhà trường tiếp tục đón thêm 127 học sinh khối 4. Đến ngày 16/11, tổng số học sinh nội trú tại điểm trường chính là 235 em, được bố trí thành 8 lớp, gồm 4 lớp khối 4 và 4 lớp khối 5; tỉ lệ chuyên cần đạt 100%.

Trong khi đó, 583 học sinh thuộc 16 lớp còn lại vẫn duy trì học tập tại các điểm trường lẻ, với tỉ lệ chuyên cần đạt 100%. Với những học sinh lần đầu xa bố mẹ để ở lại trường, nỗi nhớ nhà là điều khó tránh khỏi. Em Hồ Thế Bằng, học sinh lớp 5A1, chia sẻ: “Lần đầu tiên xa nhà về ở trường nội trú, em rất nhớ bố mẹ. Nhưng nhờ có thầy, cô giáo và các chú bộ đội động viên, em đỡ nhớ nhà và đỡ nhớ bố mẹ hơn”.

Giáo viên hướng dẫn học sinh học tập tại lớp - Ảnh: Q.N

Để giúp học sinh quen với cuộc sống tập thể, nhà trường phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn các em từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi buổi sáng, học sinh thức dậy lúc 5 giờ 30 phút, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, sắp xếp giường chiếu rồi tập thể dục theo mô hình rèn luyện của người lính. Đến giờ ăn, các em xếp hàng ngay ngắn; sau giờ lên lớp, học sinh trở về phòng nghỉ, tự học, tham gia vệ sinh trường lớp và vui chơi, rèn luyện thể thao. Những thói quen tưởng chừng đơn giản ấy lại là điều mới mẻ đối với nhiều học sinh vùng biên. Giáo viên và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở, giúp các em hình thành ý thức tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh và chấp hành giờ giấc.

Với 235 học sinh nội trú, nhà trường bố trí 30 phòng ở, bình quân 8 em mỗi phòng, tách biệt khu nam và nữ; phân công giáo viên trực mỗi đêm để quản lý, hướng dẫn các em tự học, sinh hoạt và nghỉ ngơi. Bếp ăn tập thể phục vụ 3 bữa mỗi ngày, với tổng cộng 705 suất ăn. Anh Hồ Thao, phụ huynh học sinh, cho biết: “Con tôi học ở đây, môi trường rất tốt. Thầy cô giáo tạo điều kiện, quan tâm các em, nên phụ huynh rất yên tâm”.

Cùng với giáo viên nhà trường, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai cử 8 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ tại trường 24/24 giờ; hướng dẫn học sinh gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh, phổ biến nội quy và duy trì nền nếp sinh hoạt tập thể. Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nhấn mạnh: “Việc duy trì kỷ cương nhưng không áp đặt, nóng nảy; việc kèm cặp học sinh phải cụ thể, có mục tiêu, kiểm tra và đánh giá. Điều quan trọng là để các em cảm nhận cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ là người hướng dẫn, quản lý mà còn là những người anh, người chú luôn quan tâm, bảo vệ và đồng hành trong quá trình học tập”.

Thầy giáo Trần Giang Nam, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, cho biết: “Sau một thời gian, các em hiện đã làm quen với môi trường mới. Để hướng dẫn các em trong sinh hoạt, học tập cũng như ăn uống, nhà trường đã xây dựng phương án, đặc biệt phân công giáo viên, trong đó có giáo viên chủ nhiệm, theo sát từ giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến khâu ăn uống. Cán bộ, chiến sĩ ở 2 đồn biên phòng đã tận tình hỗ trợ nhà trường trong việc xây dựng nền nếp cho học sinh. Đặc biệt, các ban, ngành, Đảng ủy, UBND xã vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt đối với các công trình đang xây dựng, yêu cầu phải rào chắn, che chắn bụi, cắm biển cảnh báo, không để các em chạy nhảy vào khu vực đang thi công”.

Từ những bữa cơm ăn cùng bạn bè, giờ giấc sinh hoạt chung đến việc tự chăm lo cho bản thân, các em đang từng bước quen với cuộc sống xa gia đình. Sự quan tâm, hướng dẫn của thầy cô và các chú Bộ đội Biên phòng giúp học sinh Dân Hóa vơi bớt bỡ ngỡ, yên tâm học tập và rèn luyện tại ngôi trường mới.