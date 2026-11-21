Tự hào truyền thống 80 năm “Trung dũng - Quyết thắng”

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố, gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân đất Cảng, xứ Đông.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 20/11/1946, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng. Với vũ khí còn thô sơ, lực lượng chênh lệch, quân và dân thành phố vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu quyết liệt, giành giật với địch từng căn nhà, góc phố, nhà máy, công sở.

Tiêu biểu là trận chiến đấu bảo vệ Nhà hát thành phố do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy, với tinh thần chiến đấu ngoan cường, làm nên bản hùng ca bất diệt, tiêu biểu cho khí phách và truyền thống anh dũng của người dân đất Cảng. Trận chiến đấu ấy đã đi vào lịch sử, trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Tiếp nối tinh thần chiến đấu anh dũng ấy, cuộc chiến đấu bảy ngày đêm bảo vệ Hải Phòng, từ ngày 20-27/11/1946, đã kìm chân, tiêu hao lực lượng địch, bảo toàn lực lượng ta và để lại nhiều kinh nghiệm quý báu.

Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen và tặng đồng bào, chiến sĩ Hải Phòng - Kiến An danh hiệu "Trung dũng". Hai chữ thiêng liêng ấy đã trở thành niềm tự hào, nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố vượt qua mọi thử thách, hi sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang Hải Phòng, Kiến An và Hải Dương kiên cường bám đất, bám dân, phát triển chiến tranh du kích, phối hợp với bộ đội chủ lực liên tục tiến công địch. Nhiều chiến công đã đi vào lịch sử như “Tiếng sấm đường 5”, đường 10 “quật khởi”, Sở Dầu, Cát Bi “rực lửa”, Tiên Lãng anh dũng phá càn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, trận tập kích sân bay Cát Bi ngày 7/3/1954 đã phá hủy 59 máy bay, làm gián đoạn hoạt động chi viện đường không của địch cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện khen và tặng đơn vị danh hiệu "Đoàn dũng sĩ Cát Bi".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hải Phòng và Hải Dương là những địa bàn chiến lược, thường xuyên bị không quân, hải quân Mỹ đánh phá ác liệt. Quân và dân hai địa phương đã xây dựng thế trận phòng không nhân dân nhiều tầng, nhiều lớp, bắn rơi 400 máy bay Mỹ, trong đó có 5 máy bay B-52, góp phần cùng quân và dân Thủ đô làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

Đặc biệt, ngày 11/10/1962, từ bến K15 Đồ Sơn, con tàu không số đầu tiên xuất phát, mở đầu tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, vận chuyển vũ khí, đạn dược, cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, cán bộ, chiến sĩ Hải Phòng và Hải Dương tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang hai địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1978; trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đã có 200 tập thể, 91 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngày 28/4/2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Đặc biệt, ngày 7/8/2026, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gắn Huy hiệu Anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Cờ, Bằng khen danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng lực lượng vũ trang TP Hải Phòng.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch nước đánh giá, bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nổi bật là, đi đầu trong tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phòng thủ trên địa bàn chiến lược, khu vực biển, đảo; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; được Bộ Quốc phòng lựa chọn làm điểm để các đơn vị, địa phương tham quan, học tập, rút kinh nghiệm.

Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong xây dựng lực lượng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thành lập 112 đơn vị tự vệ, trong đó có hơn 30 đơn vị tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về mô hình này.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; riêng trong ứng phó và khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024 đã phối hợp sơ tán trên 28.000 người đến nơi an toàn, huy động trên 12.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hải Phòng tham gia duyệt đội ngũ.

Theo Phó Chủ tịch nước, sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt nền tảng phát triển của hai địa phương trước đây, bước đầu khai thác tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; 9 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 12,08%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Với vị trí chiến lược, là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc, cùng không gian phát triển được mở rộng, Hải Phòng có thêm nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn về bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và những thành tựu đã đạt được; chung sức, đồng lòng xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố "thế trận lòng dân", tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chăm lo đời sống Nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.

Đông đảo nhân dân thành phố Hải Phòng đã có mặt tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính theo dõi chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng...

Tiếp nối chương trình là phần duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn cùng các khối đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên.

Trong không khí trang nghiêm, hào hùng, các khối diễu duyệt thể hiện tinh thần kỷ luật, sự chính quy, thống nhất và khí thế quyết tâm, góp phần làm nổi bật truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang TP Hải Phòng.

Duy Thanh