Theo thông báo của Công an TP Hà Nội, vào 20h ngày 24/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, chương trình tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20/11 và tổng duyệt vào 19h ngày 22/11. Để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, lực lượng chức năng triển khai phương án phân luồng, điều tiết phương tiện tại khu vực diễn ra sự kiện.

Phân luồng giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, từ 18h30 đến 22h ngày 20 và 22/11, các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên theo quy định) bị hạn chế hoạt động trên hai tuyến đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ.

Đối với ngày diễn ra chương trình chính thức (24/11), từ 17h đến 24h, Công an TP Hà Nội tạm cấm toàn bộ xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật).

Cùng thời gian này, các phương tiện giao thông khác cũng bị hạn chế hoạt động trên một số tuyến đường, gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, các phương tiện từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại có thể lựa chọn lộ trình qua Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai III trên cao.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chủ động nắm bắt thời gian, phạm vi hạn chế phương tiện để lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực Sân vận động Mỹ Đình trong các khung giờ nêu trên. Đồng thời, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Người dân cũng được đề nghị chia sẻ thông tin để mọi người chủ động sắp xếp lộ trình, thời gian đi lại, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông.