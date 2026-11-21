Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng sự đầy đủ của các quy định pháp luật, mà còn ở cách mỗi người tự giác sống và ứng xử theo những điều đúng đắn. Khi văn hóa bồi đắp lòng tự trọng, trách nhiệm và niềm tin vào công lý, còn pháp luật bảo vệ sự công bằng và phẩm giá con người, tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ từng bước trở thành nếp sống tự nhiên của cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền và kiến tạo xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển bền vững.