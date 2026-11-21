Đồng hành để đồng bào vùng biên thoát nghèo
Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững và củng cố quốc phòng, an ninh. Tại vùng biên giới Nam Quảng Trị, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng hành của BĐBP đang tiếp sức để người dân phát triển sinh kế, chủ động vươn lên, góp phần xây dựng bản làng ổn định, biên cương vững mạnh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/truyen-hinh/202611/dong-hanh-de-dong-bao-vung-bien-thoat-ngheo-39929b6/